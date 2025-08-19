Denizli\'de Üreticilere Tuzak Desteği

Denizli'de nar, ayva ve üzüm bağlarında kalıntılarla mücadele amacıyla üreticilere Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı feromon-tuzak dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı "Kalıntı Eylem Planı Biyoteknik Mücadele Projesi" kapsamında, Pamukkale ilçesinde nar, ayva ve bağda kalıntı ile mücadele amacıyla üreticilere Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı Tephri-trap (feromon+tuzak) dağıtımı yapıldı. Ayva üretiminin yoğun olarak yapıldığı Pamukkale ilçemizde ki 14 üreticiye Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı 2025 üretim sezonunda biyoteknik mücadele yönteminde kullanılmak üzere tuzak dağıtımı yapıldı.

Pamukkale ilçesinde düzenlenen törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, teknik personel ve üreticiler katıldı. Kalıntısız yaş meyve ve sebzenin ülke ekonomisine katkısı hakkında duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ömer Faruk Coşkun, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz yine güzel bir proje ile üreticilerimize ve Denizli'mize hizmeti bir adım daha öne taşıyor. Biyoteknik mücadelede hem zararlıları erken aşamada izleme hem de etkin şekilde kontrol altına alma amaçlarıyla oldukça verimli ve çevre dostu bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Proje ile hem ürün kalıntısız hale getirilmekte hem de sürdürülebilir ve çevre dostu tarım uygulamaları desteklenmektedir. Özellikle Ayva üretim merkezimiz Pamukkale İlçemizde dağıtımını yaptığımız tuzakların üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor teşekkür ediyorum" dedi.

"2025 üretim sezonunda kullanılmak üzere toplam 2 bin adet Tephri-trap'ın dağıtımı yapacağız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, "İlimiz meyve yetiştiriciliği potansiyeli ve ihracatı bakımından özellikle ülkemizde önemli bir yere sahiptir. İlimizde yetiştirilen ayva, üzüm, şeftali, nektarin ve nar en fazla ihracatı yapılan ürünler arasında yer almaktadır. Bugün Pamukkale ilçemizde nar, ayva ve bağda Kalıntı Eylem Planı biyoteknik mücadele kapsamında 14 üreticimizin 250 dekar ayva bahçesinde Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı 2025 üretim sezonunda kullanılmak üzere toplam 2 bin adet Tephri-trap'ın dağıtımı yapacağız. Bu kapsamda dağıtımı yaptığımız Tephri-trap ayva meyvesinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede kullanımı, özellikle pestisit kalıntısını istenmeyen seviyelere çekme ve sürdürülebilir üretim açısından kritik bir rol oynamaktadır. Akdeniz meyve sineği polifag bir zararlı ve ihracatta toleransı sıfır olmasına istinaden zararlı ile mücadele ilimiz ekonomisi yönünden çok önemlidir. Geniş konukçu ağı zararlının yaşam döngüsünü kolaylaştırarak mücadelesini zorlaştırmaktadır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ