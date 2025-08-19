Denizli'de Üreticilere Tuzak Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Denizli'de Üreticilere Tuzak Desteği

Denizli\'de Üreticilere Tuzak Desteği
19.08.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Müdürlüğü, nar ve ayva bahçelerinde Akdeniz meyve sineğine karşı feromon tuzak dağıttı.

Denizli'de nar, ayva ve üzüm bağlarında kalıntılarla mücadele amacıyla üreticilere Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı feromon-tuzak dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı "Kalıntı Eylem Planı Biyoteknik Mücadele Projesi" kapsamında, Pamukkale ilçesinde nar, ayva ve bağda kalıntı ile mücadele amacıyla üreticilere Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı Tephri-trap (feromon+tuzak) dağıtımı yapıldı. Ayva üretiminin yoğun olarak yapıldığı Pamukkale ilçemizde ki 14 üreticiye Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı 2025 üretim sezonunda biyoteknik mücadele yönteminde kullanılmak üzere tuzak dağıtımı yapıldı.

Pamukkale ilçesinde düzenlenen törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, teknik personel ve üreticiler katıldı. Kalıntısız yaş meyve ve sebzenin ülke ekonomisine katkısı hakkında duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ömer Faruk Coşkun, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz yine güzel bir proje ile üreticilerimize ve Denizli'mize hizmeti bir adım daha öne taşıyor. Biyoteknik mücadelede hem zararlıları erken aşamada izleme hem de etkin şekilde kontrol altına alma amaçlarıyla oldukça verimli ve çevre dostu bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Proje ile hem ürün kalıntısız hale getirilmekte hem de sürdürülebilir ve çevre dostu tarım uygulamaları desteklenmektedir. Özellikle Ayva üretim merkezimiz Pamukkale İlçemizde dağıtımını yaptığımız tuzakların üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor teşekkür ediyorum" dedi.

"2025 üretim sezonunda kullanılmak üzere toplam 2 bin adet Tephri-trap'ın dağıtımı yapacağız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, "İlimiz meyve yetiştiriciliği potansiyeli ve ihracatı bakımından özellikle ülkemizde önemli bir yere sahiptir. İlimizde yetiştirilen ayva, üzüm, şeftali, nektarin ve nar en fazla ihracatı yapılan ürünler arasında yer almaktadır. Bugün Pamukkale ilçemizde nar, ayva ve bağda Kalıntı Eylem Planı biyoteknik mücadele kapsamında 14 üreticimizin 250 dekar ayva bahçesinde Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı 2025 üretim sezonunda kullanılmak üzere toplam 2 bin adet Tephri-trap'ın dağıtımı yapacağız. Bu kapsamda dağıtımı yaptığımız Tephri-trap ayva meyvesinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede kullanımı, özellikle pestisit kalıntısını istenmeyen seviyelere çekme ve sürdürülebilir üretim açısından kritik bir rol oynamaktadır. Akdeniz meyve sineği polifag bir zararlı ve ihracatta toleransı sıfır olmasına istinaden zararlı ile mücadele ilimiz ekonomisi yönünden çok önemlidir. Geniş konukçu ağı zararlının yaşam döngüsünü kolaylaştırarak mücadelesini zorlaştırmaktadır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Akdeniz, denizli, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Tarım, Tuzak, Nar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Üreticilere Tuzak Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Beşiktaş’ta ayrılık açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi’nin rekoruna dikti Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti
Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici

12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
13:00
Meclis’in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı İşte yakalandığı an söyledikleri
Meclis'in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı! İşte yakalandığı an söyledikleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 13:27:12. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Üreticilere Tuzak Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.