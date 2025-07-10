Denizli'de Yeşil Dönüşüm Projeleri Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Yeşil Dönüşüm Projeleri Başlıyor

Denizli\'de Yeşil Dönüşüm Projeleri Başlıyor
10.07.2025 12:56
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DTO Başkanı Uğur Erdoğan, yeni projelerle sürdürülebilirlik ve istihdamı artıracaklarını duyurdu.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerine Denizli Teknik Tekstil Dönüşüm Merkezi (DTMM) ile başlattıkları süreci büyütüp geliştireceklerini müjdeledi.

DTO'nun Denizli Yeşil Dönüşüme ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına Uyum Araştırması, Denizli Sürdürülebilir Geri Dönüşüm Merkezi'nin kurulacağı SoGreen Projesi ile Interreg Avrupa Birliği destekleri kapsamında hazırladığı Akdeniz'deki KOBİ'ler İçin Yapay Zeka Destekli Yeşil Geçiş ve Sürdürülebilirlik Merkezi Projesi için başvurduğunu söyledi. Erdoğan, "Projelerimizin kabul edilmesi ve desteklenmesi halinde, Denizli'miz sadece maddi bir gelir elde etmekle kalmayacak sektörlerini geliştirme, büyütme, iş kollarını çeşitlendirme ve yeni istihdam oluşturma imkanına da kavuşacak. Bu projelerimiz DTTM'yi açmakla ilk adımını attığımız teknik tekstile dönüşüm ve sektörel çeşitliliğimizi artırma hedefimize de büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, tüm dünyanın gündeminde olan karbon ayak izi ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) uygulamasının özellikle Amerika ve Avrupa Birliği gibi gelişmiş pazarlarda, ticaretin yeni engelleri haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin bu konudaki uyum çalışmalarının sektörlerin rekabet gücünü koruyabilmesi ve dış ticaretin sürdürülebilir olması açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. Başkan Erdoğan, "Bu durum, iş dünyamıza ilave mali yükler getirdi. Denizli özelinde ele alırsak, bu konuda özellikle tekstil ve kablo sektöründe, bu sertifikalara sahip firmalarımızın ihracattaki konumları güçlenmektedir. Ancak daha geniş bir dönüşüm gerekmektedir" uyarısında bulundu.

DTO'nun yeni projelerinden ikisi Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) biri Avrupa Birliğinden destek bekliyor

Denizli Ticaret Odası olarak üniversitelerle iş birliği içinde, bu kapsamda bazı çalışmalar yürüteceklerini de duyuran Erdoğan, "Sürdürülebilir üretim danışmanlığı ve eğitim programları düzenleyeceğiz. Çevresel etki analizleri için gerekli altyapıyı kuracağız. Ulusal ve uluslararası projelerle, karbon yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarındaki son gelişmeleri, üyelerimize aktaracağız. Bu kapsamda, hazırlık aşamasında olan projelerimiz de var Denizli Yeşil Dönüşüme ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına Uyum Araştırmamız ile, şehrimizin mevcut durum analizini ve uyum çalışmalarını yapacağız; bunun için Güney Ege Kalkınma Ajansımıza başvurduk ve sonucunu bekliyoruz. Projemiz sayesinde piyasadan toplayacağımız veriler ışığında, sektörel detaylı mevcut durum analizi ile uyum çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Denizli'de tekstil ve giyim ürünleri, makine ve teçhizat ile ana metal sektörleri özelinde, Avrupa'daki iyi örneklerle karşılaştırma yaparak sektörel yol haritalarını oluşturacağız ve tüm çalışmamızı rapor haline getireceğiz. Bu raporumuz, sektörlerimiz ve Denizli iş dünyası için önemli bir kaynak olacak. Ayrıca, Çardak Organize Sanayi Bölgemizin ortaklığıyla hazırlığını yaptığımız SoGreen Projemiz ile de Denizli Sürdürülebilir Geri Dönüşüm Merkezi'mizi kuracağız ve yeni iş alanları oluşturacağız. Geri dönüştürülmüş PE, PET, PVC vb. termoplastik malzemelerden plastik masa ve sandalye ile parçaları, parke, kiremit, işçi bareti, ayakkabı tabanı, otomobil pedi ve paspası, bahçe mobilyası, boya bobini, valiz, saksı, poşet ile 3d yazıcı filamenti ve benzeri ürünleri üretmek için bir tesis kuracağız. Projemiz, yeni istihdam sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe katkı da sunacak. Denizli Teknik Tekstil Merkezimizi kurmakla başlattığımız dönüşüm sürecini bu projemizle adeta taçlandıracağız. Bu arada, Avrupa Birliği bölgeleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik Interreg Avrupa Birliği destekleri kapsamında hazırladığımız Akdeniz'deki KOBİ'ler İçin Yapay Zeka Destekli Yeşil Geçiş ve Sürdürülebilirlik Merkezi Projemiz de var. Bu projemiz de kabul edilirse üyelerimize, işletmelerimize ve vatandaşımıza enerji tasarrufu, yapay zeka desteğiyle karbon yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında danışmanlık hizmeti ile çeşitli eğitimler vereceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, denizli, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Yeşil Dönüşüm Projeleri Başlıyor - Son Dakika

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