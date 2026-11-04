Denizli, Ekim ihracatında 469 milyon dolarla 7. sırasını korudu

Denizli'nin Ekim ayı ihracat rakamlarına verilerine ilişkin değerlendirme yapan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, "Ekim ayında ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 469 milyon dolara ulaşması, zorlu küresel ekonomik konjonktüre rağmen ihracatçılarımızın üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü gösteriyor" dedi.

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) tarafından açıklanan Denizli ihracatı Ekim ayında yüzde 13,8 artışla 469 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 10,6 artışla 377 milyon dolar oldu. Denizli'nin ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirme yapan DENİB Başkanı Osman Uğurlu, "Ekim ayında ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 469 milyon dolara ulaşması, zorlu küresel ekonomik konjonktüre rağmen ihracatçılarımızın üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü gösteriyor. Üstelik bu artışın, geçen yılın aynı ayına kıyasla bir iş günü daha az olmasına rağmen kaydedilmesi, performansımızı daha da anlamlı kılıyor. Ocak-Ekim döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 10,7 artışla 4 milyar 322 milyon dolara yükseldi. Küresel ölçekte savaşların ve jeopolitik gerilimlerin oluşturduğu belirsizlikler, enerji ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine neden oluyor. Artan enerji maliyetleri, beraberinde enflasyonist baskıları güçlendirirken, merkez bankalarının sıkı para politikalarını sürdürmesi de finansman maliyetleri ve talep şartları üzerinden ihracatçılarımızı etkiliyor. Bununla birlikte, tüm bu zorlu şartlara rağmen Denizli ihracatının artış sergilemesi, sanayicilerimizin rekabet gücünü ve üretim kapasitesini korumak için gösterdiği çabanın önemli bir göstergesi" dedi.

"Türkiye'nin en çok ihracat yapan 7. il konumunu korudu"

Denizli'nin yurt genelindeki sıralamasında yerini koruduğunu ifade eden Başkan Uğurlu, "Denizli olarak Ekim ayında da Türkiye'nin en çok ihracat yapan 7. ili konumumuzu korurken, yılın son çeyreğine de güçlü bir performansla giriş yaptığımızı söyleyebiliriz. Son 12 aylık ihracatımız ise eylül ayı itibarıyla 5 milyar dolar eşiğini aşmıştı. Küresel rekabetin giderek yoğunlaştığı bu dönemde ihracatçılarımızın üretim gücünü, pazar çeşitliliğini ve ihracat motivasyonunu koruması, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerimizi de destekliyor" diye konuştu.

"Denizli, tüm ana sektörlerde ihracat artışı sağladı"

Denizli'ni ana sektörlerde ihracat artışı sağladığına, özellikle elektrik-elektronik ihracatındaki artışa dikkat çeken Başkan Uğurlu, "Ekim ayında, ilimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 5,2 artışla 127 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 36,1 artışla 124 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 14,9 artışla 79 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 12,2 artışla 38 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 11,1 artışla 29 milyon dolar oldu. Ekim ayında Denizli, tüm ana sektörlerde ihracat artışı sağlayarak güçlü bir performans ortaya koyarken; özellikle elektrik-elektronik ihracatındaki artış dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

İlk 5 ülkenin tamamında ihracat arttı

En fazla ihracat yapılan ülkelere ihracatın arttığını belirten DENİB Başkanı Uğurlu, "Ekim ayında, ilimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 34,9 oranında artışla 87 milyon dolar olarak kaydedildi. Ardından gelen İtalya'ya ihracatımız yüzde 7,4 artışla 45 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABD'ye ihracatımız yüzde 30,4 artışla 39 milyon dolar, dördüncü sırada yer alan Almanya'ya ihracatımız yüzde 16,8 artışla 36 milyon dolar, beşinci sırada yer alan Hollanda'ya ihracatımız yüzde 9 artışla 21 milyon dolar olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu.

Ekim ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı

TÜFE verilerine ilişkin konuşan Başkan Uğurlu, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda ise yüzde 29,77 artış gösterdi. Yıllık bazda en yüksek fiyat artışları yüzde 48,86 ile eğitim, yüzde 43,29 ile sağlık, yüzde 40,24 ile konut ve yüzde 31,41 ile sigorta ve finansal hizmetler gruplarında gerçekleşti. Enflasyona katkılar incelendiğinde ise gıda ve alkolsüz içecekler 6,81 puanla ilk sırada yer aldı. Bu grubu 6,10 puanla ulaştırma, 4,71 puanla konut ve 3,08 puanla lokanta ve konaklama harcamaları takip etti. Söz konusu dört ana harcama grubunun enflasyona toplam katkısı, fiyat artışlarının özellikle temel tüketim ve hizmet kalemlerinde yoğunlaştığını ortaya koydu" dedi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 1,65, yıllık yüzde 27,41 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde de artışın olduğunu dile getiren Başkan Uğurlu, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Ekim ayında aylık bazda yüzde 1,65, yıllık bazda ise yüzde 27,41 artış kaydetti. Üretici enflasyonunun yüzde 27 seviyelerinde seyretmesi, üretim maliyetleri üzerindeki fiyat baskısının henüz belirgin biçimde ortadan kalkmadığına işaret ediyor. Üretici fiyatlarındaki artışın kalıcılık göstermesi, girdi maliyetleri üzerinden tüketici fiyatlarına da yansıyarak dezenflasyon sürecini zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor. Bu çerçevede, üretici enflasyonunda sürdürülebilir bir gerileme sağlanması, maliyet kaynaklı fiyat baskılarının hafiflemesi ve tüketici enflasyonundaki düşüşün desteklenmesi açısından önem taşıyor" diye konuştu.

Türkiye İmalat PMI Ekim ayında 47,3 olarak gerçekleşti

Firmaların rekabet gücünün zorlandığına dikkat çeken Başkan Doğan, "Eylülde 47,9 olan Manşet PMI Ekimde 47,3'e geriledi. Böylece, Türk imalatçıları son çeyrek başında da zorlu piyasa şartlarıyla karşılaşmaya devam etti. Zorlu piyasa şartları hem üretim hem de yeni siparişlerde daha hızlı düşüşlere neden oldu. Girdi maliyetlerinde ve nihai ürün fiyatlarında artışlar hafif yavaşlasa da enflasyonist baskıların faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisi devam etti. Anketin görece olumlu gelişmesi, istihdamdaki daralmanın çok ılımlı düzeyde ve son dört ayın en düşük hızında gerçekleşmesi oldu. Yeni siparişlerde ve üretimde ivme kaybının devam etmesi, istihdamın sektörlerin büyük bölümünde gerilemesi, ihracatçılarımız açısından da dikkatle takip edilmesi gereken gelişmeler. Özellikle yüksek üretim maliyetleri ve enflasyonist baskılar firmalarımızın rekabet gücünü zorlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"İmalat sektöründe talep baskısı Ekim'de de hissedildi"

Ekim ayında 10 sektörden sadece biri üretimini artırabildiğini ifade eden DENİB Başkanı Osman Uğurlu, "Giyim ve deri ürünleri sektöründe üretim son üç ayın ilk artışını kaydederken, gıda üretimi yeniden yavaşlamaya geçti. Üretimde en belirgin yavaşlama ise metalik olmayan mineral ürünler sektöründe görüldü. Yeni siparişlerde tablo biraz daha olumlu seyretti ve iki sektörde artış kaydedildi. Büyüme bölgesinde yer almaya devam eden gıda ürünleri sektörüne Ekim'de belirgin bir iyileşme kaydeden giyim ve deri ürünleri de eşlik etti. Bu iki sektörde yeni ihracat siparişleri de artış gösterdi. Üretimde olduğu gibi, toplam yeni siparişlerde de en sert yavaşlama metalik olmayan mineral ürünler sektöründe yaşandı. Bu sektörü az farkla kara ve deniz taşıtları sektörü izledi. PMI verileri, birçok sektörde talebin istenilen seviyeye ulaşamadığını ve üretim faaliyetlerinin baskı altında kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Küresel talepteki dalgalanmalar, yüksek finansman maliyetleri ve üretim üzerindeki maliyet baskıları ihracatçı firmalarımızı etkilemeye devam ediyor. İmalat sanayinde üretim, siparişler ve tedarik süreçlerine ilişkin göstergelerde görülecek iyileşmenin kalıcı hale gelmesi, ihracat performansının desteklenmesi açısından önem taşıyor" dedi.