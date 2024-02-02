Denizli İhracatı 2024 Yılına İyi Başladı

Denizi İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli ihracatının 2024 yılının ilk ayında yüzde 7,8 oranında arttığını belirterek, ""İhracatta yeni yıla iyi başladık" dedi.
Ocak ayı ihracat verileri açıklandı. Ülkemiz ihracatı yüzde 3,6 artışla 20 milyar 028 milyon dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 7,8 artışla 333 milyon dolar seviyesinde seyrederken, Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat yüzde 4 artışla 266 milyon dolar oldu. Denizli, ülkemizin illere göre ihracat sıralamasında 9. sıradaki yerini ocak ayında da korudu.
Denizli'nin 2024 yılı Ocak ayı ihracat rakamları hakkında bilgiler veren DENİB Başkanı Memişoğlu, "2024'e ihracat artışıyla başlamak geçtiğimiz sene durağan giden 2023'ün ardından ihracat ailemiz için umut verici oldu. Ocak ayında Denizli ihracatını sektörel bazda ele aldığımızda tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 1,5 azalışla 108 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 14 artışla 69 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 7,3 azalışla 51 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 35,5 artışla 30 milyon dolar, madencilik ihracatının ise yüzde 4,7 artışla 18 milyon dolar olduğunu görüyoruz" dedi.
"Ocak ayı Denizli tarım sektörü için oldukça bereketli geçti"
Ocak ayında tarım sektörünün ön plana çıktığını belirten Memişoğlu, "Ocak ayı değerlendirmemizde Denizli tarım sektörüne ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Ocak ayında meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 173, fındık ve mamulleri sektörü ihracatı yüzde 151, kuru meyve ve mamulleri sektörü ihracatı yüzde 62, su ürünleri ve hayvansal ürünler sektörü ihracatı yüzde 44 arttı. Ocak ayı, Denizli tarım sektörü için oldukça bereketli geçti. Öte yandan, makine ve aksamları sektörü ihracatı yüzde 62,6 artarak dikkat çekmeyi 2024 yılında da sürdürdü. Denizli'nin ocak ayı ihracatını ülke bazında değerlendirdiğimizde zirvede bulunan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 5,1 artışla 39 milyon dolar olarak kaydedildi. Ardından gelen Almanya'ya ihracatımız yüzde 9,9 azalışla 30 milyon dolar, ABD'ye ihracatımız yüzde 60,1 artışla 29 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında Denizli ihracatında ilk 10 ülke arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracat yüzde 82, Irak'a yapılan ihracat yüzde 68,5, Hollanda'ya yapılan ihracata yüzde 58,9 ve İspanya'ya yapılan ihracat yüzde 13,4 artışla dikkat çekti. 2024'ün ikinci yarısından itibaren önce beklentilerde iyileşme başlayabilir, yılın son çeyreğinde ise küresel ekonomik faaliyetler büyüme yönünde seyredebilir. 2024'ün hem riskleri hem de fırsatları barındıracak bir yıl olabileceğini düşünüyorum. Özellikle jeopolitik riskler ve buna bağlı oluşabilecek yeni fiyat artışları dünya ticaretindeki yavaşlamanın bir süre daha devam etmesine yol açabilir.
Öte yandan, 2024 yılının en önemli olumlu beklentisi gelişmiş ülkelerdeki enflasyon rakamlarının kalıcı olarak gerilemesi ve faiz indirimlerine başlanması olacak. Bu hafta gerçekleşen FOMC toplantısının ardından açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jerome Powell politika faizinin muhtemelen zirvede olduğunu, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını belirtti. Elbette gelişmiş ülkelerin faiz indirimlerine ne zaman başlayacakları hala belirsiz. En erken haziran ayında başlayabilecekleri öngörülüyor. Bu da demek oluyor ki 2024'ün ikinci yarısından itibaren önce beklentilerde iyileşme başlayabilir, yılın son çeyreğinde ise küresel ekonomik faaliyetler büyüme yönünde seyredebilir" şeklinde konuştu. - DENİZLİ
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