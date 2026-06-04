Denizli İhracatı Mayıs\'ta 382 Milyon Dolar

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Denizli ihracatının geçtiğimiz Mayıs ayında 6 eksik iş gününe rağmen 382 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Ülkemiz ihracatı mayısta yüzde 9,3 azalışla 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı Mayıs ayında yüzde 14,5 azalışla 383 milyon dolar oldu.

Mayıs Ayı İhracatında Takvim Etkisi: 6 Eksik İş Günü

Denizli'nin ülke ihracatında Şubat, Mart ve Nisan aylarında 8. sıraya yükseldiğini hatırlatan DENİB Başkanı Osman Uğurlu, "Mayıs ayında da istikrar sürüyor. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 11,1 azalışla 301 milyon dolara oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 1,9 artışla 1 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında toplamda 14 iş günü vardı. Dolayısıyla geçtiğimiz yılın Mayıs ayına göre 6 eksik iş günü ile faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Kısacası ihracat gerilemesinde takvim etkisi belirleyici oldu. Bununla birlikte ihracatçılarımız; yüksek finansman maliyetleri, artan üretim giderleri, kur-enflasyon makası ve küresel pazarlarda devam eden yoğun rekabet gibi zorluklarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Orta Doğu'daki gerilimlerin dış ticaret üzerindeki etkilerinin hafiflemesi ve haziran ayında çalışma günü sayısının 3,5 gün fazla olmasıyla birlikte ihracat performansının daha dengeli bir görünüm sergileyeceğini düşünüyorum. Mayıs ayında, ilimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 20,9 azalışla 103 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 5,1 artışla 97 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 5 azalışla 66 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 17,4 azalışla 27,5 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 10,2 azalışla 25,8 milyon dolar oldu. Mayıs ayında, ilimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 4,3 oranında artışla 61 milyon dolar olarak kaydedildi. Ardından gelen İtalya'ya ihracatımız yüzde 15,6 azalışla 33,4 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABD'ye ihracatımız yüzde 31,8 artışla 31,6 milyon dolar, dördüncü sırada yer alan Almanya'ya ihracatımız yüzde 20,2 azalışla 28,6 milyon dolar, beşinci sırada yer alan Fransa'ya ihracatımız yüzde 9,2 artışla 21,8 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Türkiye İmalat PMI Mayıs Ayında 49,8'e Yükseldi

Mayıs ayında Türk imalat sektöründe iyileşme belirtilerinin gözlendiğini ifade eden Uğurlu, "Nisan ayında 45,7 olan Türkiye İmalat PMI Mayıs'ta 49,8'e yükselerek 50,0 eşik değerine önemli ölçüde yaklaştı. Üretim yeniden büyümeye geçerken, yeni ihracat siparişlerindeki toparlanma bu gelişmede kısmen etkili oldu. Satın alma faaliyetleri de artış kaydetti; ancak bu artışın bir bölümü Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına ve tedarik sorunlarına karşı firmaların tedbirli olmasından ve satın alımlarını öne çekmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla girdi maliyetlerindeki artışlar ve tedarik zincirlerindeki gecikmelerin süregeldiği dikkate alındığında iyileşmenin kalıcı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Nisan'da olduğu gibi Mayıs ayında da Türk imalat sanayi genelinde en iyi performans gösteren sektör giyim ve deri ürünleri oldu. Bu sektörde üretim ve yeni sipariş hacmi genişlemeyi sürdürürken girdi stokları da artış kaydetti. Bununla birlikte diğer sektörlerde görünüm daha zayıf seyretti. Firmalar, Orta Doğu'daki savaşın etkilerine bağlı olarak zorlu faaliyet şartlarıyla karşılaştı. Bölgedeki çatışmaların şimdilik büyük ölçüde çözümsüz kalması nedeniyle, zorlu faaliyet şartlarının en azından yakın gelecekte devam etmesi muhtemel görünüyor. Özellikle ihracatçı firmalarımız açısından bakıldığında, zaten kırılgan olan maliyet yapıları üzerinde yeni bir baskı oluştuğunu görüyoruz. Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetleri, lojistik süreçleri ve tedarik zincirleri üzerindeki etkileri dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat faaliyetlerinin desteklenmesi her zamankinden daha büyük önem taşıyor" diye konuştu.

İhracatın Güç Kazanması, Sürdürülebilir Büyüme Adına Önem Arz Ediyor

2026 yılı ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme kaydettiğini kaydeden Başkan Uğurlu, "Küresel belirsizlikler, yüksek finansman maliyetleri ve zorlu rekabet şartlarının etkili olduğu bir dönemde ülkemiz ekonomisinin büyümesini sürdürmesini olumlu değerlendiriyorum. Ancak ihracatın büyümeye katkısının negatif olması, sürdürülebilir ve dengeli büyüme açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkıyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde net ihracatın büyümeyi aşağı yönlü etkilemesi, ihracatçılarımızın küresel pazarlarda karşı karşıya kaldığı zorlukların devam ettiğini gösteriyor. Özellikle artan üretim maliyetleri, yüksek finansman giderleri ve kur artışının enflasyon karşısında yetersiz kalması, ihracatçı firmalarımızın rekabet gücünü olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

İhracatçıların rekabet gücü korunmalı

"Üretim, yatırım ve ihracat odaklı bir büyüme yapısının güçlendirilmesinin, ekonomimizin uzun vadeli hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşıyor" Başkan Uğurlu, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Özellikle emek yoğun sektörlerde yaşanan maliyet baskıları, firmalarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak, maliyet yüklerini azaltacak ve uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini artıracak adımların sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum. İhracatçılarımız tüm zorluklara rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyor. Sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olan ihracatın yeniden güç kazanması için rekabetçiliği artıracak adımların kararlılıkla sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde ekonomik göstergelerde beklenen toparlanma ve destekleyici politikalarla ihracatımızın yeniden ivme kazanacağına inanıyorum. Bu vesileyle, ihracatımıza katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkürlerimi sunuyor, yılın ilk yarısını tamamlayacağımız önümüzdeki ayda ihracatımızın pozitif bir seyir izleyerek hedeflerimize kararlılıkla ilerlemesini temenni ediyorum" - DENİZLİ