Denizli Valisi Denizli OSB\'deki Başarılı Çalışmaları İnceledi

Ekonomi

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, Denizli OSB'ye bağlı kurum ve kuruşlarda yapılan başarılı çalışmaları yerinde inceledi.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu'nun eşlik ettiği ziyarette Vali Coşkun, DOSTEK Koleji, Denizli OSB Özel Minik Hayaller Anaokulu, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ve DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Denizli Valiliği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Denizli Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantı öncesinde Denizli OSB'ye gelen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, bölgede bir dizi ziyaretlerde bulundu. Vali Coşkun, DOSTEK Koleji, Denizli OSB Özel Minik Hayaller Anaokulu, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ve DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi'nde inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Coşkun'a ziyaretlerinde Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ve Honaz Kaymakamı Hamit Genç eşlik etti.

DOSTEK Koleji'ni tebrik etti

İlk olarak Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK)'nde incelemelerde bulunan Vali Coşkun, Okul Müdürü Saadettin Dumlu'dan kolejde uygulanan çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi aldı. Okulda öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan Vali Coşkun mesleki eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayarak DOSTEK Koleji'ni başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Miniklerle birlikte boyama yaptılar

Kolejin ardından bölgedeki çalışanların çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebildiği Denizli OSB Özel Minik Hayaller Anaokulu'nu ziyaret eden Vali Coşkun, burada anaokulu yönetimi ve öğretmenlerinden brifing aldı. Miniklerle de buluşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler çocuklarla birlikte boyama yaptılar.

DOSTEM'de üretilen atkı hediye edildi

Vali Coşkun'un bir diğer durağı ise Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü oldu. Burada itfaiyecilerle bir araya gelen Coşkun, bölgeye önemli hizmetler veren İtfaiye Müdürlüğü personeline çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. Ardından DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi'ne geçti. Kurum Müdürü Hakkı Öztürker tarafından karşılanan Vali Coşkun ve beraberindeki heyet, merkezdeki çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret sonunda Müdür Öztürker, Vali Coşkun'a DOSTEM'de üretilen ve üzerinde Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un adının yazılı olduğu atkı hediye etti. Vali Coşkun bu özel hediye ve mesleki eğitimdeki katkıları için DOSTEM Yönetimine ve eğitmenlerine teşekkür etti.

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun; "Birçok ilde görev yaptım. Bu illerde birçok meslek okulunu görme ve inceleme fırsatı buldum. Ancak DOSTEK Koleji gibisini görmedim. Alt yapısı ve donanımı çok yüksek bir okul. Meslek lisesi öğrencileri için her şey düşünülmüş. Başta Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim. DOSTEM ise nitelikli iş gücü için önemli bir merkez. Son teknoloji imkanlarına burada yer verilmiş. Burası Denizli OSB'nin meslek edindirme okulu gibi. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

"Burası denizli sanayisinin kalbi"

Denizli OSB'deki birçok kazanımı ziyaret eden Denizli Valisi Coşkun'a teşekkür eden Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu ise "Burası Denizli sanayisinin kalbi. Mesleki eğitime nitelik kazandırma adına önemli çalışmaların yürütüldüğü bir bölge. Sayın Valimize bölgemize gerçekleştirdiği ziyaret ve destekleri için teşekkür ederiz" diye konuştu. - DENİZLİ