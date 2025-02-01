Deprem bölgesindeki mecbir sebep hali 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Deprem bölgesindeki mecbir sebep hali 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı

Deprem bölgesindeki mecbir sebep hali 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki borçlular için mücbir sebep hali 31 mayıs 2025 tarihine kadar uzatıldı.

01.02.2025 01:34
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6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki borçlulardan Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali uzatılanların,taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 MAYIS'A KADAR UZATILDI

Vergi Usul Kanununun 15. maddesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen ve mezkûr Kanunun geçici 36. maddesi kapsamında mücbir sebep halinin uzatılmasına karar verilen borçluların Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan kararda, 6 Şubat depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Deprem bölgesindeki mecbir sebep hali 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Coşkun Taşkıran:
    mecbur değil mücbir 0 0 Yanıtla
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