Deprem Kentsel Dönüşüm Talebini Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Deprem Kentsel Dönüşüm Talebini Artırdı

Türkiye'de 10 milyon riskli konut var, kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı.

08.05.2025 15:40
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Deprem kentsel dönüşüme talebi arttırdı

Türkiye'de 10 milyon konut risk taşıyor

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu:

"Vatandaşlarımız derhal tabut haldeki konutlardan çıkmalı"

"Kentsel ve yerinde dönüşümde vatandaşlar metrekare hesabından vazgeçmeli"

ADANA - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'da da yaşanan deprem, Adana başta olmak üzere birçok ilde kentsel dönüşüme olan talebi arttırdı. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Türkiye'deki 10 milyon konutun deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Türkiye'de maalesef 10 milyon konut tabut halinde ve güvensiz yapılardan oluşmaktadır. Kentsel ve yerinde dönüşümü vatandaşlarımız çok hızlı bir şekilde yaptırmalı. Burada yerel yönetimler ve hükümetin elinden geleni yaptığını vatandaşlarımız bilmeli. Sadece vatandaşlarımızın birlik olup, kentsel ve yerinde dönüşüm projelerine hız vermeleri gerekiyor" dedi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi. Binlerce insan hayatını kaybederken, "Deprem değil bina öldürür" gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da da yaşanan depremin ardından ülke genelinde riskli yapıların dönüştürülmesi için çalışmalar hız kazandı.

10 milyon riskli bina bulunuyor

2024 yılı itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre ülkedeki toplam konut sayısı 40 milyona yaklaştı. İstanbul'da 1,5 milyon, Türkiye genelinde ise yaklaşık 10 milyon risk taşıyan konut olduğu belirtildi. Yurt genelinde bugüne kadar 3 milyon 300 bin konut depreme dayanıklı hale getirilirken, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında afet bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Yine TÜİK ve ilgili bakanlığın verilerine göre Adana'da 250 bin bina, 1 milyona yakın da daire bulunuyor. Kentteki 100 bin bina ve 400 bin dairenin kentsel veya yerinde dönüşüme ihtiyacı bulunduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Türkiye'deki 10 milyon konutun deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Karslıoğlu, "Türkiye'de maalesef 10 milyon konut tabut halinde ve güvensiz yapılardan oluşmaktadır. Kentsel ve yerinde dönüşümü vatandaşlarımız çok hızlı bir şekilde yaptırmalı. Burada yerel yönetimler ve hükümetin elinden geleni yaptığını vatandaşlarımız bilmeli. Sadece vatandaşlarımızın birlik olup, kentsel ve yerinde dönüşüm projelerine hız vermeleri gerekiyor" dedi.

"Metrekare hesabını bir kenara bırakmalılar"

Kentsel dönüşümde vatandaşların metrekare hesabı yaptığını ve bunun da süreci yavaşlattığını anlatan Karslıoğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız derhal tabut haldeki konutlardan çıkmalı. Bunun için de metrekare hesabını bir kenara bırakmalılar. Mühendislik hizmeti alınan, küçük de olsa güvenli evlere geçmeliler. Adana'da 250 bin bina stokumuz var. Bunun da yarısı 40-50 yaşında olan riskli yapı. Bunların biran önce yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm programına katılmaları gerekiyor. Kendilerinin ön ayak olup, yetkililerden artık istemeleri gerekiyor."

"Yerel yönetimlerin vaatleri kağıt üstünde kalmamalı"

Depremlerin ardından vatandaşların korku yaşadığına dikkat çeken Karslıoğlu, "Tüm Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmalarının biran önce başlaması gerekiyor. Özellikle yerel yönetimlerin seçimlerdeki 'Kentsel dönüşüme başlıyoruz' vaatleri kağıt üstünde kalmamalı. Hızlı bir şekilde mühendislerini sahaya indirmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız da her zaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na müracaat edebilir" şeklinde konuştu.

"Mahallemizde kentsel dönüşüm için çok geç kalındı"

Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde oturan Tahsin Göncü, "Biran önce kentsel dönüşümün gelmesini istiyoruz. Mahallemizde çocuk yetiştirmek çok güç. Buraların da düzelmesini, yaşanılabilir yerler olmasını diliyoruz. Mahallemizde kentsel dönüşüm için çok geç kalındı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Türkiye, Ekonomi, Deprem, Sağlık, Deprem, Çevre, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deprem Kentsel Dönüşüm Talebini Artırdı - Son Dakika

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