Deprem Sonrası Gayrimenkul Tercihleri Değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Deprem Sonrası Gayrimenkul Tercihleri Değişti

Emlakjet'in raporuna göre, deprem sonrası konut arayışlarında güvenlik ön planda.

16.05.2025 11:42
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Gayrimenkul sektörü platformu Emlakjet, Nisan 2025'e ait gayrimenkul raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcı davranışları ve aylık verilere dayalı hazırlanan rapor, 23 Nisan'da yaşanan depremin ardından gayrimenkul arayışlarında yaşanan yön değişimini, kullanıcı anketlerini ve arama eğilimlerini içeriyor.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Ardahan, 75 ile Tunceli ve 88 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Depremin ardından gayrimenkul aramalarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Google Trends verilerine göre, Türkiye genelinde yapılan gayrimenkul aramaları, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5 arttı. Emlakjet'in kendi verileri de site trafiğinde yüzde 20'lik bir artışa işaret etti.

Depremin ardından İstanbul'un kuzey ilçelerine olan ilgi belirgin şekilde yükselirken, Şile, Çatalca, Beykoz ve Başakşehir bölgelerine yönelik ilan aramaları ortalama iki katına çıktı. Bu dönemde en çok aranan gayrimenkul türleri villa, müstakil ev, prefabrik ev ve dağ evi oldu.

Deprem sonrası gayrimenkul tercihleri anketi

Emlakjet tarafından nisanda gerçekleştirilen kullanıcı anketine Türkiye genelinden 40 bin kişi katıldı.

Ankette katılımcılara "23 Nisan Depremi gayrimenkul tercihlerinizi değiştirdi mi?" sorusu yöneltilirken, yanıtlara göre katılımcıların yüzde 40'ı tercihlerinin değiştiğini, yüzde 60'ı ise etkilenmediğini belirtti.

Ankette yöneltilen bir diğer soru ise "Şu an taşınmayı düşünüyor olsanız en çok dikkat ettiğiniz faktör hangisi olurdu?" oldu. Katılımcıların yüzde 48'i bina yaşı ve durumunu birinci öncelik olarak gösterdi. Yüzde 24'ü bölgenin zemin yapısına dikkat ettiğini ifade ederken, yüzde 22'si bütçe ve maliyetleri, yüzde 6'sı ise ulaşım ve sosyal imkanları öne çıkardı.

Deprem, gayrimenkul tercihlerini güvenlik odaklı hale getirdi

Emlakjet açıklamasına göre, Nisan 2025 verileri, kullanıcıların deprem sonrası konut arayışlarında güvenlik kriterlerini merkeze aldığını ortaya koyuyor. Özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerine yönelik artan ilgi, hem doğayla iç içe yaşam arzusunu hem de zemin güvenliği gibi yapısal unsurlara duyulan hassasiyeti yansıtıyor.

Yapılan anket sonuçlarına göre, kullanıcıların yaklaşık yarısı taşınma kararında bina yaşı ve yapısal durumunu birinci öncelik olarak belirtirken, bu veri, estetik ve fiyat gibi geleneksel tercih unsurlarının yerini güvenlik odaklı yaklaşımlara bıraktığını gösteriyor.

Emlakjet verilerinde öne çıkan ilçelerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zemin etüdü raporlarında da "en sağlam zemin yapısına sahip" bölgeler arasında yer alması, kullanıcı tercihlerinin yalnızca algıya değil, somut verilere dayandığını da gösteriyor.

Gayrimenkul tercihlerinde sadece ekonomik koşullar değil, güvenlik, psikoloji ve yaşam tarzı gibi faktörler de belirleyici hale gelirken, bu eğilimin, sektörün dinamiklerini yeniden şekillendirmesi kaçınılmaz görünüyor.

Kaynak: AA

23 Nisan, istanbul, Ekonomi, Deprem, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deprem Sonrası Gayrimenkul Tercihleri Değişti - Son Dakika

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