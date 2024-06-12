Depremde Yaralanan İşletmelerin KOSGEB Kredileri Ödenmiyor

Ekonomi

Depremde büyük yaralar alan binlerce işletmenin onaylanan KOSGEB deprem kredisinin 6 aydır ödenmediğini ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Onaylanan kredi miktarları ödenmediği her gün enflasyon karşısında mum gibi eriyor" dedi.

KOSGEB'in 2023'ün Aralık ayında başvurusu onaylanmış binlerce depremzede firmaya hala ödeme yapmadığını söyleyen Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat depreminden büyük zarar gören üyelerimizin daha hızlı toparlanabilmesi için en önemli ihtiyacın finans olduğunu her platformda dile getirdik. KOSGEB Başkanı ile defalarca yaptığımız görüşmede faizsiz destek kredisi talebimizi ilettik. Talebimiz olumlu sonuçlandı ve depremden etkilenen 11 ilimiz için Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı açıldı. Bir yıl ödemesi olmayan ve sonraki dönemde de üçer aylık vadelerde taksitlerinin 24 ayda ödeneceği faizsiz deprem kredisi için 2023 yılının kasım ayında Odamızda geniş kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlemiştik. Toplantıya KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'da katılım sağlamıştı. 11 ilden toplam 50 bin başvurunun yapıldığı faizsiz kredi için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a ve KOSGEB Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ancak 2023'ün Aralık ayında başvurusu onaylanmış binlerce depremzede firmamıza hala ödemeler yapılmadı. Depremin açtığı yaraları sarmak için saygı duyulası mücadele veren işletmelerimizin onaylanan deprem kredilerinin ivedi bir şekilde ödenmesini talep ediyoruz" dedi.

"Birçok üyemiz KGF kefaletiyle kullandığı kredilerde değişken faiz sebebiyle büyük mağduriyetler yaşıyor"

6 aydır yatırılmayan KOSGEB deprem kredisinin büyük mağduriyetler doğurduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, yetkililere seslenerek, "Varsa vergi borcunu kapatıp bütün belgelerini eksiksiz tamamlayarak krediye başvuran ve onaylanmasına rağmen 6 aydır ödeme bekleyen firmaların çoğu, depremde tarifi zor yaralar alan Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'dan. Malatya'da sadece Odamıza kayıtlı 511 üyemiz onaylanmasına rağmen kredisi ödemesi bekliyor. Aynı şekilde şehrimizde ödeme bekleyen esnaf odalarına kayıtlı binlerce esnafımız bulunuyor. Birçok üyemiz bu krediye güvenerek mal alımları yaptı, işletmesini tadilat ettirdi. Onaylanan kredi miktarları ödenmediği her gün enflasyon karşısında mum gibi eriyor. Defaten görüşme sağladığımız KOSGEB Başkanımıza ve ilgililere bir kez daha sesleniyorum, kredisi onaylanan firmalarımızı daha fazla mağdur etmeden, yaklaşan kurban bayramı öncesi ödemelerini yapmanızı rica ediyorum. Zira ticaretini ve istihdamını sürdürebilmek adına birçok üyemiz KGF kefaletiyle kullandığı kredilerde değişken faiz sebebiyle büyük mağduriyetler yaşıyor. Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına onaylanan KOSGEB deprem kredilerinin bir an evvel firmalarımızın hesaplarına aktarılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA