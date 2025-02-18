Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finalistleri belli oldu

Ekonomi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda finale kalan 21 üniversite ve projeleri belli oldu.

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, Kurum, toplumda deprem farkındalığı ve depremle yaşam bilincinin oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda DASK, depreme dayanıklı binaların inşa edilmesinde önemli rol üstlenecek olan geleceğin inşaat mühendisleri ile mimarlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak ve deprem mühendisliğinin önemini vurgulamak için üniversite öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nı hayata geçirdi.

ABD'de Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü'nün (EERI) Öğrenci Liderlik Konseyi (SLC) tarafından düzenlenen Sismik Tasarım Yarışması'nın (Seismic Design Competition) Türkiye versiyonu olan yarışma 2014 yılından bu yana Türkiye'de düzenleniyor.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen ve geleneksel hale gelen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finalinde yarışmaya hak kazanan üniversiteler belli oldu.

Finalistler arasında daha önce ABD'deki EERI Seismic Design Competition Yarışması'nda başarı göstermiş olan Romanya İnşaat Mühendisliği Teknik Üniversitesi de bulunuyor.

Yarışmanın bu yılki finalistleri şöyle:

"Antalya Bilim Üniversitesi (Dinaris Otel), Atatürk Üniversitesi (Aurora Tower), Bozok Üniversitesi (Akrones Palas), Bursa Teknik Üniversitesi (Apameea Otel), Dokuz Eylül Üniversitesi (Oniks Termal Otel), Erciyes Üniversitesi (Akronium Otel), Gaziantep Üniversitesi (Güney Anka), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Grand Opium Hotel), İstanbul Teknik Üniversitesi (Armoni Termal Otel), İzmir Ekonomi Üniversitesi (Marsyas Otel), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Aureum Otel), İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (Orion Sky Hotel), Konya Teknik Üniversitesi (Pentus Tower), MEF Üniversitesi (Midas Otel), Necmettin Erbakan Üniversitesi (Noble Elite Utopia), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Marsia Hotel), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Diamond Tower Otel), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Akmonia Otel), Romanya Üniversitesi (Bucharest), Sakarya Üniversitesi (Black Marsyas Tower), Yeditepe Üniversitesi (Thermalux Dinar)."

Bu sene yarışmanın teması "Yarının Mühendisleriyle Geleceğimizi Sağlamlaştırıyoruz"

Açıklamada verilen bilgiye göre geçen yıl, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finali bu sene, Türkiye'nin dört bir yanından projeleriyle finale kalan üniversite öğrencilerinin katılımıyla İstanbul'da Osmanlı Arşivleri'nde gerçekleştirilecek.

14-16 Mayıs tarihleri arasında büyük finali olacak yarışmanın teması "Yarının Mühendisleriyle Geleceğimizi Sağlamlaştırıyoruz" olarak belirlendi.

Üç bölümden oluşan DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın birinci bölümünde takımlar, proje ön şartnamesine uygun olarak yarışmaya başvurularını iletti.

Yarışmanın ikinci bölümünde finale kalan takımlar açıklandı ve öğrenciler teknik şartnameye uygun olarak bina maketlerini tasarlamaya başladı.

Yarışmanın üçüncü bölümü ise final gününde gerçekleşecek.

Bu aşamada finalist takımlar, projelerinin sunumlarını gerçekleştirecek ve inşa ettikleri çok katlı bina maketleri "sarsma masası" üzerinde, üç farklı deprem etkisi altında test edilecek.

Kazanan takım, maket binaların yarışma kapsamında gösterdiği deprem performansına göre belirlenecek.