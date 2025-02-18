Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finalistleri belli oldu

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda finale kalan 21 üniversite ve projeleri belli oldu.

18.02.2025 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda finale kalan 21 üniversite ve projeleri belli oldu.

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, Kurum, toplumda deprem farkındalığı ve depremle yaşam bilincinin oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda DASK, depreme dayanıklı binaların inşa edilmesinde önemli rol üstlenecek olan geleceğin inşaat mühendisleri ile mimarlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak ve deprem mühendisliğinin önemini vurgulamak için üniversite öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nı hayata geçirdi.

ABD'de Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü'nün (EERI) Öğrenci Liderlik Konseyi (SLC) tarafından düzenlenen Sismik Tasarım Yarışması'nın (Seismic Design Competition) Türkiye versiyonu olan yarışma 2014 yılından bu yana Türkiye'de düzenleniyor.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen ve geleneksel hale gelen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finalinde yarışmaya hak kazanan üniversiteler belli oldu.

Finalistler arasında daha önce ABD'deki EERI Seismic Design Competition Yarışması'nda başarı göstermiş olan Romanya İnşaat Mühendisliği Teknik Üniversitesi de bulunuyor.

Yarışmanın bu yılki finalistleri şöyle:

"Antalya Bilim Üniversitesi (Dinaris Otel), Atatürk Üniversitesi (Aurora Tower), Bozok Üniversitesi (Akrones Palas), Bursa Teknik Üniversitesi (Apameea Otel), Dokuz Eylül Üniversitesi (Oniks Termal Otel), Erciyes Üniversitesi (Akronium Otel), Gaziantep Üniversitesi (Güney Anka), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Grand Opium Hotel), İstanbul Teknik Üniversitesi (Armoni Termal Otel), İzmir Ekonomi Üniversitesi (Marsyas Otel), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Aureum Otel), İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (Orion Sky Hotel), Konya Teknik Üniversitesi (Pentus Tower), MEF Üniversitesi (Midas Otel), Necmettin Erbakan Üniversitesi (Noble Elite Utopia), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Marsia Hotel), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Diamond Tower Otel), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Akmonia Otel), Romanya Üniversitesi (Bucharest), Sakarya Üniversitesi (Black Marsyas Tower), Yeditepe Üniversitesi (Thermalux Dinar)."

Bu sene yarışmanın teması "Yarının Mühendisleriyle Geleceğimizi Sağlamlaştırıyoruz"

Açıklamada verilen bilgiye göre geçen yıl, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finali bu sene, Türkiye'nin dört bir yanından projeleriyle finale kalan üniversite öğrencilerinin katılımıyla İstanbul'da Osmanlı Arşivleri'nde gerçekleştirilecek.

14-16 Mayıs tarihleri arasında büyük finali olacak yarışmanın teması "Yarının Mühendisleriyle Geleceğimizi Sağlamlaştırıyoruz" olarak belirlendi.

Üç bölümden oluşan DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın birinci bölümünde takımlar, proje ön şartnamesine uygun olarak yarışmaya başvurularını iletti.

Yarışmanın ikinci bölümünde finale kalan takımlar açıklandı ve öğrenciler teknik şartnameye uygun olarak bina maketlerini tasarlamaya başladı.

Yarışmanın üçüncü bölümü ise final gününde gerçekleşecek.

Bu aşamada finalist takımlar, projelerinin sunumlarını gerçekleştirecek ve inşa ettikleri çok katlı bina maketleri "sarsma masası" üzerinde, üç farklı deprem etkisi altında test edilecek.

Kazanan takım, maket binaların yarışma kapsamında gösterdiği deprem performansına göre belirlenecek.

Kaynak: AA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Doğal Afet, istanbul, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:42:44. #1.13#
SON DAKİKA: Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finalistleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.