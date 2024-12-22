Depremzede Kadınlar, Anadolu Motifli Halı ve Kilimleri Japonya'ya Satıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Depremzede Kadınlar, Anadolu Motifli Halı ve Kilimleri Japonya'ya Satıyor

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Hatay'ın Payas ilçesindeki kooperatifte bir araya gelen depremzede kadınlar, ürettikleri Türk motifli halı ve kilimleri Japonya'ya satıyor. Bu projeyle hem aile ekonomilerine katkıda bulunurken hem de Anadolu kültürünü tanıtıyorlar.

22.12.2024 09:35  Güncelleme: 09:40
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Depremzede kadınlar ilmek ilmek işledikleri Türk motifli halı ve kilimleri Japonya'ya satılıyor

Yönetim kurulu başkanı Aysel Erdem, "Emekçi kadınlar olarak Anadolu motiflerine gün yüzüne çıkararak ürettiğimiz kilimleri Japonya'ya yolluyoruz"

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesindeki kooperatif bünyesinde bir araya gelen depremzede kadınlar, emek vererek kurdukları atölyede ürettikleri kilim ve halıları Japonya'ya satmayı başardılar.

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'da üreterek hayata tutunmaya çalışan kadınlar mücadelelerini devam ettiriyorlar. Payas ilçesinde asrın felaketinden kısa bir süre önce bir araya gelen kadınlar, kooperatif çatısı altında birlik olmuştu. Deprem sonrası aile ekonomisine destek olarak üretmek isteyen kadın kooperatifi, kilim dokuma atölyesi açtı. Kadınlara hem stres hem de kazanç kapısı olan atölyede 8 dokuma tezgahı bulunurken bu tezgahlarda üretilen Anadolu motiflerini Japonya'ya gönderiyorlar.

"Emekçi kadınlar olarak Anadolu motiflerini gün yüzüne çıkararak ürettiğimiz kilimleri Japonya'ya yolluyoruz"

Payas Emekçi Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Aysel Erdem, 8 tezgahta 16 kadının ilmik ilmik kilim döşediğini belirterek "Payas Emekçi Kadınlar Kooperatifi olarak atölyemizde şu anda sekiz tane tezgahımız var, her tezgahta iki kadınımız çalışmakta. Kadın istihdamına önem veriyoruz. Şu anda kök boyalı hakiki yün ve el dokuması olarak ürettiğimiz ürünleri emekçi kadınlar olarak Anadolu motiflerini gün yüzüne çıkararak ürettiğimiz kilimleri Japonya'ya yolluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk motiflerine Japon firmalarına ilgisi çok büyük"

Anadolu motiflerine Japon firmalarının yoğun ilgisinin olduğunu dile getiren Erdem, "Özellikle de Anadolu motiflerini geliştirerek gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Türk motiflerine Japon firmalarının ilgisi çok büyük. Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'ya himayelerinde kırk dokuz kadın kooperatifine verdikleri Desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamımız Kürşat Karaca'ya, Sayın Belediye Başkanımız Bekir Altan'a bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Depremzede Kadınlar, Anadolu Motifli Halı ve Kilimleri Japonya\'ya Satıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Depremzede Kadınlar, Anadolu Motifli Halı ve Kilimleri Japonya'ya Satıyor - Son Dakika

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