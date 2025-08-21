DESA\'nın 2025 İkinci Çeyrek Başarısı

ÜRETİM, ihracat ve perakende alanında yarım asrı aşan deneyimiyle Türkiye'nin lider deri markalarından DESA, 2025 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, yılın ilk altı ayında net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,45 oranında geliştirdi.

Net kar marjını geçen yılın aynı dönemine göre artıran DESA, FAVÖK marjında da istikrarlı bir performans kaydetti ve yatırımcısına değer yaratmaya devam etti. 2025 yılının ikinci çeyreğinde, DESA'nın toplam cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 1.834,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kar ise 2024 yılının ikinci çeyreğindeki 225,3 milyon TL seviyesinden yüzde 7,45 artışla 242,05 milyon TL'ye yükseldi.

DESA'nın FAVÖK marjı 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 31,0 olarak gerçekleşti. Net kar marjı 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 13,2 olarak gerçekleşti ve 2024 ilk altı ayına göre yüzde 13,5 dengeli bir seyir izledi.

Şirket net nakit konusunda da performansını koruyarak 2024 sonunda 1.390 milyon TL olan pozisyonunu yüzde 21,5 oranında iyileştirerek ikinci çeyrek itibarı ile 1.689 milyon TL seviyesine taşıdı.

SERMAYE YAPISINDAKİ GELİŞMELER

DESA, 2025 yılının ilk çeyreğinde önemli bir sermaye yapısı değişikliğine gitti. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 245.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye yükseltildi ve bu değişiklik 13 Mayıs 2024 tarihinde tescil edildi. Ayrıca, şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 245.000.000 TL'den 490.000.000 TL'ye çıkarıldı. Bu sermaye artırımı 22 Ocak 2025 tarihinde tescil edildi.

YENİ YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ

Öte yandan 4 Nisan tarihinde gerçekleşen 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi. Melih Çelet (Yönetim Kurulu Başkanı), Burak Çelet (Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO), Burçak Çelet (Yönetim Kurulu Üyesi), Bahar Deniz Egemen (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Mehmet Kaan Koz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçildiler.

2024 yılı net karından 100 milyon TL temettü 2025 yılı içerisinde dağıtılacak. 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ayrıca, şirketin 2024 yılında net dağıtılabilir 327.726.027 TL dönem karı içerisinden 3 taksit halinde 25 Eylül 2025 tarihinde net 30 milyon TL, 30 Ekim 2025 tarihinde net 35 milyon TL ve 27 Kasım 2025 tarihinde net 35 milyon TL olmak üzere toplamda net 100 milyon TL'nin ortaklara kar payı olarak dağıtılması Olağan Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylandı.

İHRACAT VE KÜRESEL BÜYÜME STRATEJİSİ

DESA CEO'su Burak Çelet, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2025 yılının ikinci çeyreğinde sergilediğimiz istikrarlı güçlü finansal performans, stratejik yatırımlarımızın ve operasyonel verimliliğimizin devamlılığını kanıtlayan önemli bir sonuçtur. Net karımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,45 oranında artırmayı başardık ve bu başarı hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda uyguladığımız etkin stratejilerin sonucudur" diye konuştu.

İtalya'daki üretim tesisinin, küresel lüks segmentteki markalarla iş birliğini derinleştirmeye ve DESA'nın katma değerli ihracatını artırmasına önemli katkı sağladığını belirten Çelet, Türkiye'nin İtalya'ya gerçekleştirdiği deri mamulleri ihracatının yarısından fazlasını DESA'nın tek başına gerçekleştirmesinden dolayı gurur duyduklarını yineledi.

DESA'nın sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik attıkları adımlar ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımların, DESA'nın uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığını ifade eden Çelet, "2025 yılının geri kalanında da yüksek kaliteli ürünlerimiz, yenilikçi tasarımlarımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla sektördeki lider konumumuzu pekiştirmeye devam edeceğiz" dedi.