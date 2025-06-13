Develi'de Gençlere Ödül, Fırsat Eşitliği - Son Dakika
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Ekonomi

Develi'de Gençlere Ödül, Fırsat Eşitliği

Develi\'de Gençlere Ödül, Fırsat Eşitliği
13.06.2025 10:50
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Develi'de 190 öğrenci, başarılarına ödül aldı. Proje, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde hayata geçirilen "Akademik Başarı, Kariyer Planlama, Teknolojik ve Sosyal Gelişim Projesi", bölgedeki gençlerin başarı hikayelerine ilham kaynağı oldu. Proje kapsamında ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren 190 öğrenci, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Kayseri Develi'de 2024-2025 eğitim öğretim yılında bilimsel ve sportif alanlarda öğrenciler, önemli başarılar elde etti. İlçedeki 190 öğrenci, çeşitli yarışma ve müsabakalarda dereceye girdi.

Akademik Başarı, Kariyer Planlama, Teknolojik ve Sosyal Gelişim Projesi, Develi Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öksüt Madencilik'in desteğiyle yürütülüyor. Dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreni, önceki gün Aksu Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren 190 öğrenci ödüllerine kavuştu.

Yaklaşık 13 bin öğrenciyi kapsayan bu proje, sınavlara hazırlık sürecinde destek sunmayı, akademik başarıyı artırmayı ve özellikle dezavantajlı gelir grubundaki öğrenciler için fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında açılan destek kursları, ödüllü deneme sınavları, okul kitaplıkları, bilim laboratuvarları, spor ekipmanları ve ulaşım desteği ile öğrencilerin hem akademik hem fiziksel gelişimi destekleniyor. Ayrıca başarılı öğrencilere yönelik motivasyon ödülleri ve ödül törenleri düzenleniyor.

"Eğitimde fırsat eşitliği için model olabilir"

Develi Kaymakamı Yusuf Turan törende yaptığı konuşmada, "Bu proje sayesinde gençlerimizin başarılarına tanık olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ederim. Özellikle Öksüt Madencilik'in katkılarıyla eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bu çalışmanın Develi'nin geleceği için önemli bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Develi'de uygulanan bu model proje örnek teşkil ediyor. Kırsal bölgelerde eğitim fırsatlarının artırılması, gençlerin meslek ve kariyer planlamasına yönlendirilmesi bakımından örnek gösteriliyor. Özellikle kaynaklara erişimde dezavantaj yaşayan öğrenciler için sağlanan bu destekler, ilçede eğitimde fırsat eşitliği açısından önemli bir adım" diye konuştu.

Öksüt'ten eğitime 25 milyon TL destek

Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan ise "Gençlerimiz için motivasyon kaynağı oluşturmayı hedefleyerek hayata geçirilen bu projeyle sağlanan geniş imkanlar, öğrencilerimizin daha donanımlı bir şekilde sınavlara hazırlanmasını ve başarı oranlarının artmasını beraberinde getirdi. Öksüt Madencilik tarafından bugüne kadar geleceğimizin teminatı olan gençlerimize Develi'de sunulan eğitim ve sportif destekler 25 milyon TL'yi aştı. Bu sadece maddi karşılıkla ifade edilecek bir durum değil elbette ki. Yerelde eğitim fırsatlarının artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması son derece önemli. Öksüt Madencilik olarak bu konuya sahip çıkıyoruz. Çocuklarımızı desteklemeye devam edeceğiz" şekline konuştu.

Hem sporda hem bilimsel alanda başarı

Sportif alanda, 11 okuldan 80 öğrenci çeşitli müsabakalarda başarı elde etti. Bu başarılar arasında, Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisinin U16 Kadın Milli Takımı'na seçilerek milli maçlara katılım hakkı kazanması dikkat çekti. Ayrıca Çaylıca Ortaokulu, Voleybol Yıldız Erkekler İç Anadolu Bölge Şampiyonluğu elde etti. Bilimsel alanda ise 7 okuldan 19 öğrenci, TÜBİTAK, TEKNOFEST Kıbrıs, Akıl ve Zeka Oyunları ile satranç gibi yarışmalarda dereceye girerek kupa ve ödüller kazandı.

Ödül töreni, TEKNOFEST öğrencilerinin gösterisi, halk oyunları ve müzik dinletisinin ardından hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, kayseri, Eğitim, Develi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Develi'de Gençlere Ödül, Fırsat Eşitliği - Son Dakika

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