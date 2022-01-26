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Dil öğrenmek için geldiği Sudan'da karınca istilası sayesinde patron oldu - Son Dakika

Dil öğrenmek için geldiği Sudan'da karınca istilası sayesinde patron oldu

26.01.2022 17:10

Antakyalı 55 yaşındaki inşaat mühendisi ve müteahhit Ali Alkan, 7 yıl önce Arapça ve İngilizce öğrenmek için geldiği Sudan'da, evindeki karıncalardan kurtulmanın yollarını ararken büyük açık ve fırsat gördüğü ilaçlama sektöründe kurduğu firmayla patron oldu. Alkan şu an 12'si mühendis 15 kişiyi istihdam ediyor.

Antakya'da 26 yıl inşaat, dekorasyon ve hazır mutfak imalatı üzerine çalıştıktan sonra emekli olan Alkan, içinde ukde kalan Arapça ve İngilizceyi öğrenmek için daha önceden arkadaşları vasıtasıyla bildiği Sudan'a geldi.

EVİNİ BASAN KARINCALAR İLHAM KAYNAĞI OLDU

Alkan, "Antakyalıyım. Antakya'da Arapça konuşuyorum ancak yabancı bir ülkeye gittiğinizde Arapça bilmediğinizi görüyorsunuz. Okuma yazma zaten yok. Bu sebeple dil öğrenmek için Sudan'a, 2014 yılının 11. ayında geldim. Niyetim iki yıl eğitim alıp Türkiye'ye dönmekti. İngilizce kursuna gidiyordum, diğer yandan Arapça ve Kur'an-ı Kerim okumayı evde kendi imkanlarımla bir yere kadar getirdim. Bu esnada evde gördüğüm karıncalardan kurtulmak isterken böyle bir iş kurmaya karar verdim." dedi.

Zirai ilaçlama hariç haşeratla ilgili her türlü ilaçlamayı yaptıklarını dile getiren Alkan, 2015 yılında kurdukları firmada 12'si ziraat mühendisi 15 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi.

DİSİPLİN VE RANDEVULARA RİAYET BAŞARININ ANAHTARI

Hiç bilmediği bir işe sıfırdan başladığını ve başlangıçta çor zorlandığını ifade eden Alkan, şöyle devam etti:

"İstediğiniz kadar iyi ilaç kullanın. İşi gerektiği gibi yapmıyor, sözlerinizi tutmuyorsanız ilacın bir anlamı kalmıyor. Söz verdiniz mi dönmeyeceksiniz. Burada randevu sistemi hiç yok. Gönlümden geçen ileride birçok firmanın bizi örnek alarak aynı sistemde çalışması. Disiplin ve verilen sözlere riayet ederek müşteriye güven sağladık. Çoğunluğunu yabancıların oluşturduğu müşterilerimiz tavsiye üzerine bizi buluyor. İlk başladığımda ilaçladığım küçük firmalara, talep yoğunluğu nedeniyle şu an cevap veremiyorum."

"İSTİKRAR SAĞLANIRSA SUDAN'DA HER İŞ YAPILIR"

Alkan, "Şirket, koyduğum hedefin çok çok ötesinde çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na, büyük askeri ve özel hastanelere kadar 150 firmayla çalışıyoruz." dedi.

Kullandıkları ilacın kalitesinin, müşterileriyle kurdukları ilişkilerin ve verdikleri sözü zamanında yerine getirmelerinin işlerinin önünü açtığını anlatan Alkan, "Sudan'da randevulara riayet yok. Sudanlıların yaptığı işte genelde geri dönüş olmuyor, gönül ister ki olsun. Burada iş çok. İsteriz ki burada bu sektörde 50 firma çalışsın. Sudan çok büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın fırsatlar ülkesi olduğunu ve istikrar sağlandığında her işin yapılabileceğini söyleyen Türk iş insanı Alkan, genç müteşebbislere, "Sudan'da çok iş alanı var. Gençler gelmeden hangi alanda eksiklik, ihtiyaç olduğunu iyi araştırsınlar. Temiz kalpli gelsinler, hızlı zengin olacağım hırsıyla acele etmeden sabırla işe dört elle sarılsınlar. İyi niyetli, disiplinli olsunlar." tavsiyelerinde bulundu.

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İngilizce, Arapça, İnşaat, Sudan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dil öğrenmek için geldiği Sudan'da karınca istilası sayesinde patron oldu - Son Dakika Ekonomi


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