Dış Ticaret Verileri: İhracat Arttı, İthalat Azaldı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri'nin Ağustos 2024 verilerini açıkladı. Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3 artarken, ithalat yüzde 10,7 azaldı. Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı Çin aldı.

TÜİK'in açıkladığı Dış Ticaret İstatistikleri'nin ağustos ayı verilerine göre, ihracat 2024 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 22 milyar 48 milyon dolar, ithalat yüzde 10,7 azalarak 27 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı ağustos ayında yüzde 42,7 azaldı

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 azalarak 8 milyar 712 milyon dolardan, 4 milyar 992 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ağustos ayında yüzde 71,2 iken, 2024 Ağustos ayında yüzde 81,5'e yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 33,5 azalarak 82 milyar 569 milyon dolardan, 54 milyar 938 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 66,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 75,7'ye yükseldi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 8,6 azalarak 225 milyar 739 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 2,5 arttı, ithalat yüzde 5,6 azaldı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Ağustos ayında yüzde 2,5 artarak 19 milyar 654 milyon dolardan, 20 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,6 azalarak 21 milyar 659 milyon dolardan, 20 milyar 450 milyon dolara geriledi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ağustos ayında 302 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,7 azalarak 40 milyar 598 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 98,5 oldu.

İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu. Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 69,6 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Ağustos ayında ara mallarının payı yüzde 69,6, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,4 oldu. İthalatta, 2024 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı yüzde 69,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 674 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 339 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 242 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 122 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 20 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,0'ını oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 13 milyar 625 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 558 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 802 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 402 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 333 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 21 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 407 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 45 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 342 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 322 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,9'unu oluşturdu.