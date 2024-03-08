Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay: Türkiye, ekonomik ve siyasi mücadelede ilerleyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay: Türkiye, ekonomik ve siyasi mücadelede ilerleyecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay: Türkiye, ekonomik ve siyasi mücadelede ilerleyecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ikinci yüzyılında sinerji ve el birliğiyle ülkeyi gerektiği yere taşıyacaklarını belirtti. Bozay, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu dönüşümde yer alması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, iç üretimi birleştirip ileriye taşımak ve bölgeyle ilişkileri sıcak tutmak gerektiğini vurguladı.

08.03.2024 23:27
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Mehmet Kemal Bozay, dünyada büyük bir ekonomik ve siyasi mücadelenin olduğunu belirterek, "Biz ikinci yüzyılımızda bu mücadelede el birliğiyle, sinerjiyle ülkemizi gerektiği yere taşıyacağız." dedi.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) tarafından gerçekleştirilen 31. Sinerji Toplantısı'na katılan Bozay, burada yaptığı konuşmada, pandemi döneminde BALKANTÜRKSİAD üyeleriyle çevrimiçi ortamda bir araya geldiğini hatırlattı.

O toplantıda pandeminin ardından "ikiz dönüşüm" diye bir dönüşümün başlayacağını söylediğini aktaran Bozay, "Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme. Bu dönüşümde Türkiye'nin yerini alması lazım. BALKANTÜRKSİAD olarak bu bilinci, bu farkındalığı nasıl yaratırız? Çalışmalarımızı buna yoğunlaştırmamız lazım." dedi.

Bozay, artık firmaların bu dönüşümde neler yapılması gerektiği konularına öncelik verdiğini belirterek, "Yeşil dönüşümde doğanın finansallaştırılmasında kim daha iyi işi yapacaksa ön plana geçecek. Bunu da hani bir komplo teorisiyle değerlendirmememiz gerekiyor. İyi bir ekip oyunu yaparsanız, iyi bir strateji geliştirirseniz bu dönüşümde ileriye gideceksiniz. Dünya büyük bir değişim gösteriyor." diye konuştu.

"İkinci yüzyılımızda ülkemizi gerektiği yere taşıyacağız"

Dünyada yaşanan savaşlara değinen Bozay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yukarıda korkunç bir savaş var. Aşağıda müthiş bir mezalim var Gazze'de, hiçbir zaman görmediğimiz. Biz burada bu şekilde rahat rahat oturarak konuşuyorsak bunu Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal ve mesai arkadaşlarına ve şu anda biz burada otururken sınırlarımızda, içeride ve dışarıda güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerimize ve Silahlı Kuvvetlerimize borçluyuz. Bunun da kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü dünya öyle bir aşamaya gidiyor ki inanın böyle bir varoluş üzerinden giden bir ekonomik ve siyasi mücadele var. Biz ikinci yüzyılımızda bu mücadelede el birliğiyle, sinerjiyle ülkemizi gerektiği yere taşıyacağız."

"Asıl yapmamız gereken iç üretimimizi birleştirip ileriye taşımak"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır" sözünü hatırlatan Bozay, şöyle devam etti:

"Şimdi biz bunu değiştirdik. Bunu Bursa da değiştirdi. Şimdi ne diyoruz? 'Hatt-ı girişimcilik yoktur, sath-ı girişimcilik vardır'. BALKANTÜRKSİAD üyeleriyle Polonya'ya birlikte gideceğiz. Yani sathı bir girişimin içine girmemiz gerekiyor. Vizeden bahsedildi. Vizenin zorlukları var ama biz burada civa taktiği güdeceğiz. Nereden akıyorsak o tarafa gideceğiz. Asıl yapmamız gereken el birliğiyle iç üretimimizi birleştirip ileriye taşımak."

Bozay, ilerleyen dönemde yenilenebilir enerji başta olmak üzere hidrojen üretimi ve küçük ölçekli nükleer reaktörlerin gündeme geleceğine dikkati çekti.

Türkiye'nin Balkanların parçası olduğunu dile getiren Bozay, bu nedenle BALKANTÜRKSİAD'ın ayrı bir yerinin olduğunu sözlerine ekledi.

"Bölgeyle bağlarımızı, ilişkilerimizi sıcak tutmaya özen gösteriyoruz"

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir de dünyada artık bölgesel güçlerin oluştuğunu söyledi.

Avrupa Birliği bir güç ve Afrika ile Uzak Doğu'nun da çok büyük bir potansiyel olduğunu ifade eden Şakir, şöyle konuştu:

"BALKANTÜRKSİAD olarak bizler de Balkanlar'da, Avrupa'da lobicilik yapmaya çalışıyoruz ancak son dönemlerde vize sıkıntılarımız söz konusu. Hep beraber yaşıyoruz bunu. İş dünyası olarak zorluklar çekiyoruz. Batı ülkelerin, Balkanlarla ilgili projeleri var. Avrupa Birliği, Batı Balkanlar'ı hızlı bir şekilde Avrupa Birliği'ne dahil etmeye çalışıyor. Serbest dolaşıma girmeyen ülke kalmadı. En son Kosova'yı da dahil ettiler. Maalesef herhalde ileride Avrupa'da vizesiz gidebileceğimiz ülke kalmayacak gibi gözüküyor. Biz de BALKANTÜRKSİAD bu nedenle ve büyük önder Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünden hareketle bölgeyle bağlarımızı, kökleri kardeşliğe dayanan ilişkilerimizi sıcak tutmaya özen gösteriyoruz. Oradaki Türklerle, Türk iş insanlarıyla sıkı bağlar kurmaya çalışıyoruz."

Yeni üyelere plaket takdim edilen toplantıya, bazı Bursa milletvekilleri, dernek üyesi iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Kemal Bozay, Türkiye, Rumeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay: Türkiye, ekonomik ve siyasi mücadelede ilerleyecek - Son Dakika

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