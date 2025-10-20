Divan Otelleri\'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Koç Holding bünyesindeki Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlayan soruşturmada Emniyet'ten Tomruk'a çağrı yapıldı. Tomruk, adliyeye gidip ifade verdi. Murat Tomruk ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Koç Holding'e bağlı Divan Grubu Genel Müdürü'ne yönelik yaşanan gelişmelerin ardından Koç Holding'in hisseleri yüzde 4'ten fazla düştü.
Haftayı 152,7 seviyesinden kapatan Koç Holding'in hissesi yüzde 4'ten fazla düşüş yaşayarak 146,2 seviyesine kadar geriledi.
