Ekonomi

Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı

20.10.2025 11:29
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Koç Holding bünyesindeki Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı. Tomruk ifadesinin ardından serbest kalırken, gelişme piyasalarda da deprem etkisi yarattı. Koç Holding'in hisseleri yüzde 4'ten fazla düşüş yaşayarak 146,2 seviyesine kadar geriledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

OTEL MÜDÜRÜ İFADEYE ÇAĞRILDI

Koç Holding bünyesindeki Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlayan soruşturmada Emniyet'ten Tomruk'a çağrı yapıldı. Tomruk, adliyeye gidip ifade verdi. Murat Tomruk ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KOÇ HOLDİNG'İN HİSSELERİ ÇAKILDI

Koç Holding'e bağlı Divan Grubu Genel Müdürü'ne yönelik yaşanan gelişmelerin ardından Koç Holding'in hisseleri yüzde 4'ten fazla düştü.

146,2 SEVİYESİNE GERİLEDİ

Haftayı 152,7 seviyesinden kapatan Koç Holding'in hissesi yüzde 4'ten fazla düşüş yaşayarak 146,2 seviyesine kadar geriledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Alper Evrim Ertunc:
    Sanki diğer hisseler yükseliyorda 44 8 Yanıtla
  • 008294:
    şimdiye kadar koç kazandı birazda laybetsin birşey olmaz 24 8 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    KOÇ HOLDİNG YAHUDİ KURULUŞU GİBİ KAYYUM ATANACAK İNŞAALLAH 11 15 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    bu kadar manipülasyonun olduğu borsada kim kalır her gün yeni skandal herkes ABD borsalarındaki teknoloji şirketlerinin hisselerini alıyor Google, tesla, Apple gibi 16 5 Yanıtla
  • cengiz soylemez:
    Her gün bir manipülasyon haberi patlıyor artık güven kalmadı insanlar Avrupa’dan alım yapıyor o kadar oyun oynuyorlar ki hiç kimsenin umurunda bile değil. 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
