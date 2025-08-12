Diyarbakır'da Fıstık Hasadı Başladı - Son Dakika
Ekonomi

12.08.2025 09:08
Çınar ilçesinde 'yeşil altın' fıstık hasadı başladı. Kuraklık, üretimi olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin geniş arazilerinde dikilen 'Yeşil altın' olarak nitelendirilen fıstıkta hasat başladı.

Kentte son yıllarda tarımsal ürünlerde tercih edilen ürünler arasında yer alan Diyarbakır fıstığının hasadına başlandı. Çınar ilçesinin geniş arazilerinde dikilen binlerce ağaçta olgunlaşan fıstık salkımları tek tek koparılıp toplatılıyor.

Bir önceki yıla göre kuraklığın da etkisiyle bekleneni karşılamayan fıstığın kilosu, tarladaki haliyle kilosu 100-120 liradan satılıyor.

Üretici Selim Benekli, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde fıstık hasadı yaptıklarını söyledi. Fıstığın, bir Siirt birde Gaziantep'in olduğunu belirten Benekli, daha önce Diyarbakır'da fıstığın olmadığını, son yıllarda hasat olduğunu kaydetti.

Benekli, bu yıl biraz kuraklıktan dolayı fıstığın az olduğunu değerlendirerek, "Geçen yıl iyiydi. Bu yıl kuraklıktan dolayı, olan da içi iyi değil. Fıstığın az olması kuruyemişçilerde, baklavacılarda pahalı olur. Fıstık bir yıl var, bir yıl az. Bu yıl az olmasına rağmen bir de kuraklık başladı" dedi.

"Tarlada fıstığın kilosu yaş olarak 100-120 lira arasında değişiyor" diyen Benekli, "Sualtı yaptığımız zaman 240 TL'ye kadar satılıyor. Sualtı, dolu olan fıstık, suyun altına giriyor. Boş olan da suyun üstüne çıkıyor. Kavrulmuşa gidinceye kadar 600-650 liraya kadar çıkıyor. 5-10 yerden geçiyor. Kaliteli fıstık nerede olursa para ediyor" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çınar, Son Dakika

