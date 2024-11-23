Diyarbakır'da Kadınlara İş İmkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Diyarbakır'da Kadınlara İş İmkanı

Geniş Video İzle

Diyarbakır'daki 10 milyarlık proje ile 2 bin kişiye istihdam sağlanacak, kadınlar için iş olanakları sunulacak.

23.11.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 10 milyarlık sanayi yatırımında kadınlara iş alanı açılıyor

Mustafa Çubuk:

" Devletimiz sağ olun bu bölgede TOKİ konutları yaptı. Burada yaşayacak insanlarımız buralarda ekmek teknesi arıyor. Bizde devletimiz sayesinde burada iş imkanı sağladık"

" Kadınlarımıza güzel iş imkanı sağlayarak dükkan verip uzun vadeli taksitlerle iş sahibi yapacağız"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Projesi'nde 1200 dükkanın olacağı alanda 60 blokta hummalı çalışmalar devam ediyor. Bir yıl içinde ilk etapta 2 bin kişinin istihdam edileceği alanda kadınlar içinde iş olanakları sağlanacak.

Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi ve Karacadağ bölgesinde, bin dönüm arazi üzerinde 10 milyar TL'lik bütçe ile inşa çalışmaları devam eden İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Projesi'nde; hastane, spor tesisleri, idari binalar, otel, cami ve 1200 ticari iş yeri yer alıyor.

Hummalı çalışmaların devam ettiği 60 blokun bir yıl içinde tamamlanıp ilk etapta 2 bin kişinin istihdamı sağlanması planlanıyor. Projenin tamamının tamamlanmasıyla yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Projenin içinde bir blokta kadınlara kalfalık eğitimi verilip meslek sahibi yapıldıktan sonra uzun vadeli ödeme planıyla iş yeri sahibi yapılması yer alıyor.

Proje sorumlusu ve Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, burada toplam 1200 iş yeri olacağını, ilk etapta önümüzdeki seneye hazır olabilecek 60 bloku tamamlayacaklarını söyledi.

Çalışmaların çok hızlı devam ettiğini belirten Çubuk, "Hem bölge için, hem de Diyarbakır'da depremzedelerimiz için büyük iş imkanları açıyoruz. Bölgede çok büyük iş sıkıntıları var. Vatandaşlarımıza ekmek kapısı açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Geri dönüşüm tesisi bloklarımızı dikmeye çalışıyoruz. Bizim hesabımıza göre 10 bin insan bu sanayi içerisinde çalışacak" dedi.

"Tarımsal arazi üzerinde değil de, atıl arazi üzerinde büyük bir sanayi kuruyoruz"

Bu 1200 işyerinin içerisinde mağazalar, dükkan, geri dönüşüm tesisi, imalatçılar, sanayi sitesi, benzin istasyonları, okul, hastane olacağını ifade eden Çubuk, şöyle konuştu:

"Devletimiz sağ olun bu bölgede TOKİ konutları yaptı. Burada yaşayacak insanlarımız buralarda ekmek teknesi arıyor. Bizde devletimiz sayesinde burada iş imkanı sağladık. Burası Karacadağ eteklerinde taşlık bir bölge. Tarımsal arazi üzerinde değil de, atıl arazi üzerinde büyük bir sanayi kuruyoruz. Bu projemizin yaklaşık maliyeti 10 milyar TL olacak."

Önümüzdeki sen ilk etapta 2 bin kişinin bu bloklarda çalışacağını aktaran Çubuk, "Aynı zamanda, bölgemizde kalifiyeli eleman yetiştireceğiz. Operatör bulamıyoruz. Bir tane bloku da sadece hanımlarımıza, genç kızlarımıza ayırıyoruz. Onlarda sabahtan akşama kadar evde otuyorlar. Onlarında yapabileceği işlerde kalfalık üreteceğiz. Daha sonra kadınlarımıza güzel iş imkanı sağlayarak dükkan verip uzun vadeli taksitlerle iş sahibi yapacağız" şeklinde konuştu.

Diyarbakır\'da Kadınlara İş İmkanı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Kadınlara İş İmkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
13:44 Cristiano Ronaldo’yu kahreden haber Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber
13:35 Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor
13:27 Özel’den TBMM’deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım
13:19 Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası’nda Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası'nda
13:11 Icardi ve Wanda Nara’dan peş peşe paylaşımlar Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?
13:03 Mehmet Dinçerler’den olay hareket: Hadise’nin olduğu fotoğrafı beğendi Mehmet Dinçerler'den olay hareket: Hadise'nin olduğu fotoğrafı beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 11:30:45. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kadınlara İş İmkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.