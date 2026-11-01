Diyarbakır OSB Başkanı Fidan, bütçe görüşmeleri öncesi sanayici taleplerini sıraladı - Son Dakika
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Diyarbakır OSB Başkanı Fidan, bütçe görüşmeleri öncesi sanayici taleplerini sıraladı

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Diyarbakır OSB Başkanı Fidan, bütçe görüşmeleri öncesi sanayici taleplerini sıraladı
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Diyarbakır OSB Başkanı Fidan, Ankara'da yarın başlayacak bütçe görüşmeleri öncesi sanayicinin yatırım, enerji ve finansman beklentilerini açıkladı. Fidan, sanayi altyapısı ve enerji yatırımlarının bütçede karşılık bulması, projelerin somut ödeneklere dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Ankara'da yarın başlayacak merkezi yönetim bütçe görüşmeleri öncesinde Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakırlı sanayicilerin yatırım, üretim, enerji, ulaşım ve finansman alanlarındaki beklentilerini açıkladı.

Diyarbakır'ın üretim kapasitesinin artırılması, sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve yatırım taleplerinin bütçede karşılık bulması gerektiğini belirten Fidan, "Diyarbakır'ın kalkınması için konuşulan projelerin somut yatırım programlarına ve bütçe ödeneklerine dönüşmesi gerekiyor" mesajı verdi.

Diyarbakır'ın sanayi ve üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Fidan, merkezi bütçenin kentin ekonomik gelişimi açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Diyarbakır sanayisinin gelişmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve tarımsal ürünlerin sanayiye kazandırılması için yeni yatırım alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Fidan, sanayi altyapısının güçlendirilmesinin bölgesel kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Diyarbakır'ın üretim potansiyelinin değerlendirilmesi için sanayi yatırımlarının desteklenmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması ve yatırımcıların ihtiyaç duyduğu altyapının tamamlanması gerektiğini kaydeden Fidan, sanayicilerin beklentilerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Diyarbakır'ın ekonomik kalkınmasında sanayi yatırımları önemli bir rol oynuyor. Üretim kapasitemizi artırmak, yeni yatırım alanları oluşturmak ve mevcut sanayimizin gelişimini desteklemek zorundayız. Bunun için sanayi altyapısına yönelik yatırımların hızlandırılması ve projelerin bütçede karşılık bulması büyük önem taşıyor."

Enerji maliyetleri ve sanayicinin finansman beklentisi

Sanayicilerin karşı karşıya olduğu enerji maliyetleri ve finansmana erişim sorunlarının üretim üzerindeki etkisine değinen Fidan, işletmelerin rekabet gücünü artıracak desteklerin önemini vurguladı. Üretim maliyetlerinin azaltılması, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve sanayi işletmelerinin yatırım yapabilme kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Fidan, enerji yatırımlarının yalnızca sanayiyi değil, tarımsal üretimi de doğrudan etkilediğini ifade etti. Diyarbakır'ın tarımsal üretim potansiyelinin sanayiyle buluşturulmasının önemine işaret eden Fidan, sulama yatırımlarının ve enerji maliyetlerini azaltacak projelerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Ulaşım ve lojistik yatırımları

Diyarbakır sanayisinin gelişimi açısından ulaşım altyapısının önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Fidan, kentteki sanayi üretiminin pazarlara ulaşmasını kolaylaştıracak yatırımların hızlandırılması gerektiğini söyledi. Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu, hızlı tren, karayolu bağlantıları ve ilçe yollarının sanayi açısından önem taşıdığını ifade eden Fidan, ulaşım yatırımlarının üretim ve ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Fidan, "Sanayicinin üretmesi kadar ürettiği ürünü pazara ulaştırması da önemli. Diyarbakır'ın ulaşım altyapısındaki eksikliklerin giderilmesi, sanayimizin rekabet gücünü artıracak ve yatırım ortamını güçlendirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Tarım ve sanayi birlikte gelişmeli"

Diyarbakır'ın tarımsal üretim kapasitesinin sanayi yatırımlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirten Fidan, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesinin kent ekonomisine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB'nin yanı sıra sulama yatırımlarının tamamlanması, tarımsal üretimde enerji maliyetlerinin azaltılması ve üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Fidan, tarım ve sanayi arasındaki bağlantının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Ankara'da başlayacak bütçe görüşmelerinin Diyarbakır'ın öncelikli yatırım taleplerinin gündeme taşınması açısından önemli olduğunu belirten Fidan, kentin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin somut bütçe kaynaklarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Diyarbakır'ın sanayi, tarım, ulaşım ve enerji alanlarındaki ihtiyaçlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade eden Fidan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Diyarbakır'ın üretim potansiyeli, sanayi altyapısı ve tarımsal zenginliği önemli fırsatlar barındırıyor. Bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması için kamu yatırımlarının hızlandırılması, sanayicinin üretim koşullarının iyileştirilmesi ve yatırım taleplerimizin bütçede karşılık bulması gerekiyor. Bizim beklentimiz, Diyarbakır'ın ihtiyaçlarının somut projelerle ele alınması ve bu projelerin yatırım programlarına dahil edilmesidir. Üretimin, istihdamın ve bölgesel kalkınmanın güçlenmesi için sanayicinin önünü açacak yatırımların hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor."

Kaynak: İHA
Sanayi AltyapısıDiyarbakırPolitikaEkonomiEnerjiAnkaraOSBSon Dakika

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