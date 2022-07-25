Diyarbakır tekstil sektöründe zirveye çıkmak istiyor

Türkiye'de pamuk üretiminde önemli bir yere sahip olan Diyarbakır, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile tekstilde dünyanın sayılı merkezleri arasında girmek istiyor.

Diyarbakır Valiliğinin koordinasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Borsası, Güneydoğu Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 2016'da yapımına başlanan ve 2020 yılının aralık ayında faaliyete geçen Tekstil İhtisas OSB'de 66 fabrikadan 26'sında üretim gerçekleştiriliyor.

Kentte 129 hektar alana sahip Tekstil İhtisas OSB'ye yatırımcı ilgisinden dolayı ilave yaklaşık 2 bin 603 dönümlük alan için başvuru yapıldı.

Tekstil İhtisas OSB'de çalışmaların tamamlanmasının ardından tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon alanlarında yaklaşık 30 bin kişinin istihdamı hedefleniyor.

"Bu alan Türkiye'nin en iyi modellerinden biri"

Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, AA muhabirine, Türkiye'de pamuğun yüzde 60'a yakınının bölgede yetiştirildiğini, bu nedenle "pamuktan podyuma" sloganıyla yola çıkarak pamuğu işleyip giyime hazır hale getirme amacını taşıdıklarını belirtti.

Tekstil İhtisas OSB ile bu amaçlarının yaklaşık yüzde 99'unu gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, "Bu alan Türkiye'nin en iyi modellerinden biri. OSB'de 26 fabrika üretime geçti. Geri kalan 40 fabrika da önümüzdeki yıl mart ayına kadar üretime geçecek. Bunun tek başına yeterli olmadığını gördük. Yaklaşık 80'e yakın ilave talepler var. Bunların önemli bir kısmı da batıdan gelen yatırımcılar. Başvurumuzu yaptık, çok kısa zamanda onu da sonuçlandıracağız." diye konuştu.

Kaya, bu konuda kendilerine her türlü desteği veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Bölgenin pamuk üretimi ve genç nüfus fazlalığı bakımından iki önemli dinamiğinin bulunduğunu dile getiren Kaya, "Hedefimiz buradaki genç nüfusa istihdam olanağı yaratmak ve Türkiye'nin ihraç ürününe büyük katkıda bulunmaktır. Bittiği zaman en az 30 bin kişinin istihdam edilmesinden bahsediyoruz." dedi.

"Diyarbakır'ın tekstilde bir dünya merkezine dönüşeceğine inanıyoruz"

Tekstil İhtisas OSB'de dünyaca ünlü markaların üretim yapabileceği vasıfta fabrikalar kurulduğunu aktaran Kaya, oldukça nitelikli ve kaliteli işletmelerin bulunduğuna dikkati çekti.

OSB'de kadınların daha fazla istihdam edildiğini bildiren Kaya, "Süreç içerisinde fabrika sayılarımız arttıkça temel hedeflerimizden biri Orta Doğu ülkelerine hazır giyimde Diyarbakır'ı önemli bir ihracat merkezine dönüştürmektir. Diyarbakır, Tekstil İhtisas OSB ile bölgenin önemli bir hazır giyim tekstil merkezi olacak. Gelecek 10 veya 20 yıl içerisinde ise dünyanın sayılı merkezleri haline gelecek. Bölgenin ve başta Diyarbakır'ın tekstilde bir dünya merkezine dönüşeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 25 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Tekstil İhtisas OSB'de fabrika sahibi İhsan Uğurlu da daha önce kentteki 3-4 farklı noktada üretim tesisleri olduğunu, şimdi ise tüm üretim yerlerini birleştirdikleri OSB'de 33 bin metrekare alan üzerinde çorap, çamaşır, poşet ve lastik ürettiklerini kaydetti.

Uğurlu, "Yaklaşık 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. 24 yıllık bir firmayız ve kendi markamızı üretiyoruz. 15'i yurt dışında olmak üzere 40 mağazamız var. Hedefimiz 2023'te bunun sayısını 60'a çıkarmak. Şirket bünyesinde 630 kişi çalışıyor ancak hedefimiz bunu 1500'e yükseltmek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çok büyük emek verdi, bütün destekleri sundu. Başta Bakan Varank olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Uğurlu, Tekstil İhtisas OSB'nin genişleme alanıyla birlikte binlerce kişilik istihdam alanı oluşacağına dikkati çekti.

Tekstil işletme sahibi Taha Ülgen ise yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da faaliyet yürüttüklerini, Tekstil İhtisas OSB'nin faaliyete geçmesiyle kente geldiklerini anlattı.

İstanbul'da üretim yapmanın zor olduğunu ifade eden Ülgen, şöyle konuştu:

"İlk başvuru yapan firmalar arasında bulunuyoruz. Yaklaşık 150 personel çalışıyor. Gayet üst kalitede ürünler üreten, kendi markamızda üretimler yapıyoruz. Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa gibi dünyanın birçok bölgesine kendi markamızı satabiliyoruz."