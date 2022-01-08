Üye Girişi
Doğalgazda kademeli tarife! Hangi bölge, ne kadar fatura ödeyecek? - Son Dakika

Doğalgazda kademeli tarife! Hangi bölge, ne kadar fatura ödeyecek?

08.01.2022 09:06
Doğalgazda kademeli tarife! Hangi bölge, ne kadar fatura ödeyecek?

Elektrik faturalarındaki uygulamanın ardından doğal gaz faturalarında da yeni bir uygulamaya daha gidiyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile doğal gazda kademeli tarifeye geçiliyor. Merakla beklenen faturalarda 'kademeli ücretlendirme' çalışmasının ayrıntıları belli oldu.

Elektrikte kademeli faturalandırmanın ardından doğalgaz faturaları konusunda da bir gelişme daha yaşandı. Doğalgaz faturalarında da kademeli tarifeye geçiş için adım atıldı.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ SİSTEME BENZEYECEK

AK Parti tarafından hazırlanan ve az elektrik tüketenden düşük, çok elektrik tüketenden daha yüksek ücret alınmasını sağlayarak elektrik tasarrufunu özendirmeyi amaçlayan kanun teklifinin ardından, doğal gaz faturalarından BES'e kadar pek çok alanda düzenlemeler içeren 18 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

NASIL UYGULANACAK?

Elektrikte kademeli faturalandırmanın uygulaması doğal gaz için de örnek oluşturacak. Uygulamaya yönelik çalışmaların ayrıntılarına ulaşıldı. Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek. Düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılacak, gerekli olan abone grubu için il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenecek. Oluşan tüketim maliyetleri bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

SOĞUK BÖLGELER DAHA AZ ÖDEYECEK

Yapılan çalışma ile Türkiye'nin Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır veya Sivas gibi soğuk bölgelerindeki tüketim miktarına uygulanacak kademeli tarife ile Antalya, İzmir veya Adana gibi kış şartlarının daha hafif geçtiği illerde geçerli olacak kademeli tarife farklı olacak.

DOĞALGAZA BÖLGESEL TARİFE

Daha önce Bakan Dönmez tarafından açıklanan doğal gazda kademeli tarife ile ilgili son açıklama AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan önceki gün gelmişti. Elitaş, "Arkadaşlarımı kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığında kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz. Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz" demişti.

YORUMLAR
500

Doğal gaz, AK Parti, TBMM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğalgazda kademeli tarife! Hangi bölge, ne kadar fatura ödeyecek? - Son Dakika Ekonomi


Kazakistan'da Rus askerlerine komutanlık eden Serdyukov ile dikkat çeken detay! Kritik bölgelerde rol oynamış Kazakistan'da Rus askerlerine komutanlık eden Serdyukov ile dikkat çeken detay! Kritik bölgelerde rol oynamış         
09:00
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
07:52
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Prof. Dr. Pelin Kartal'dan Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık Prof. Dr. Pelin Kartal'dan Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık         
11:23
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi         
11:14
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44

Son Dakika Haberleri
08:59 Kazakistan'da Rus askerlerine komutanlık eden Serdyukov ile dikkat çeken detay! Kritik bölgelerde rol oynamış
08:49 3600 ek gösterge ne zaman değişecek? Memurların merakla beklediği ay!
08:42 Buse Varol'a soruldu: Kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Bakın ne yanıt verdi?
08:33 İstanbul'da cinayetler en çok hangi gün, hangi saatte işleniyor? İşte o rapor!
08:30 Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler
08:24 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Müfettişler sadece terör soruşturması için gelmedi
08:16 Rus Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak ve soyulmamak zordur
08:07 Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
08:01 Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi
07:52 Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 09:11:25. #1.12#
SON DAKİKA: Doğalgazda kademeli tarife! Hangi bölge, ne kadar fatura ödeyecek? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement