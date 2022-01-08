Doğalgazda kademeli tarife! Hangi bölge, ne kadar fatura ödeyecek?

Elektrikte kademeli faturalandırmanın ardından doğalgaz faturaları konusunda da bir gelişme daha yaşandı. Doğalgaz faturalarında da kademeli tarifeye geçiş için adım atıldı.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ SİSTEME BENZEYECEK

AK Parti tarafından hazırlanan ve az elektrik tüketenden düşük, çok elektrik tüketenden daha yüksek ücret alınmasını sağlayarak elektrik tasarrufunu özendirmeyi amaçlayan kanun teklifinin ardından, doğal gaz faturalarından BES'e kadar pek çok alanda düzenlemeler içeren 18 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

NASIL UYGULANACAK?

Elektrikte kademeli faturalandırmanın uygulaması doğal gaz için de örnek oluşturacak. Uygulamaya yönelik çalışmaların ayrıntılarına ulaşıldı. Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek. Düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılacak, gerekli olan abone grubu için il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenecek. Oluşan tüketim maliyetleri bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

SOĞUK BÖLGELER DAHA AZ ÖDEYECEK

Yapılan çalışma ile Türkiye'nin Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır veya Sivas gibi soğuk bölgelerindeki tüketim miktarına uygulanacak kademeli tarife ile Antalya, İzmir veya Adana gibi kış şartlarının daha hafif geçtiği illerde geçerli olacak kademeli tarife farklı olacak.

DOĞALGAZA BÖLGESEL TARİFE

Daha önce Bakan Dönmez tarafından açıklanan doğal gazda kademeli tarife ile ilgili son açıklama AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan önceki gün gelmişti. Elitaş, "Arkadaşlarımı kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığında kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz. Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz" demişti.