Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tarımsal Üretim Yetersiz - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tarımsal Üretim Yetersiz

Doğu Anadolu Bölgesi\'nde Tarımsal Üretim Yetersiz

Doğu Anadolu Bölgesi'nde meyve, içecek ve baharat bitkileri ile sebze üretiminin yeterli seviyede olmadığı belirlendi. Bölgenin tarımsal ürün çeşitliliği ve verimi, coğrafi ve iklim şartlarından kaynaklanan kısıtlamalar ve tarımsal arazinin parçalı kullanımı nedeniyle azalmaktadır. DAP Eylem Planı'nda, tarla bitkileri üretiminin yaygınlaştırılması ve planlı üretim yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, bölgenin yem bitkileri üretiminde Türkiye'nin yüzde 70'ine sahip olduğu, ancak meyve, içecek ve baharat bitkileri ile sebze üretiminin düşük olduğu belirtilmektedir. Sebze üretiminin artırılması için örtü altı sebze üretimi teşvik edilmelidir.

24.06.2024 10:18
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Ülkemizin önemli tarımsal üretim alanlarına sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde meyve, içecek ve baharat bitkileri ile sebze üretiminin yeterli seviyede olmadığı belirlendi.

Doğu Anadolu Bölgesinin sahip olduğu coğrafi ve iklim şartları sonucunda kısıtlı olan tarımsal ürün çeşitliliği ve veriminin yanı sıra, tarımsal arazi varlığının çok küçük parçalar halinde kullanılıyor olmasının tarım sektöründeki üretkenlik ve verimliliği azalttığı tespit edildi.

"Tarla bitkileri üretiminin yaygınlaştırılması gerek"

DAP Eylem Planı'nda bölgenin diğer illerine kıyasen yükseltinin daha düşük olduğu Elazığ, Erzincan, Iğdır ve Malatya illeri başta meyve ve sebze üretiminde olmak üzere önemli bir potansiyel ihtiva ettiği belirtilerek, " DAP Bölgesinde üretilen bitkisel ürünlerin toplam tarım alanı içindeki payına bakıldığında en yüksek oran yüzde 42 ile tahıllara ait olduğu görülmektedir. Ardından diğer bitkisel ürünler (yem bitkileri, endüstri bitkileri ve tıbbi bitkiler) yüzde 25 ile karşımıza çıkmaktadır. Bölgede en düşük oranda üretilen ürünler ise, meyve, içecek ve baharat bitkileri ile sebzedir. Buradan yola çıkarak, tarla bitkileri üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla iklim, toprak, topografya, su kısıtı ve ekim nöbeti dikkate alınarak; hangi ürünün, hangi bölgede, ne kadar üretileceği belirlenerek, tarımsal hasılayı artıracak planlı üretim yapılmalıdır." denildi.

"Yem bitkileri üretiminde Türkiye'nin yüzde 70'ine sahip"

Kişi başına düşen bitkisel üretim değerine bakıldığında 2013 yılından 2019 yılına kadar bölgedeki tüm illerde artış sağlandığı vurgulanan araştırmada şöyle denildi, "2013 yılında en yüksek değer Erzincan ilinden elde edilirken; 2019 yılında Sivas ilinden elde edilmiştir. Bölge illerinden Sivas, tarımsal arazi varlığı bakımından en fazla alana sahip il olmakla birlikte, bitkisel üretim değerleri açısından Malatya en fazla katma değer üreten il konumundadır. Bu durumun ortaya çıkmasında Malatya'da meyve üretiminin baskın olması yatmaktadır. Bitkisel üretim verilerinden anlaşılacağı üzere Türkiye içindeki en yüksek paya sahip olan ürün kayısı ve korunga olmuştur. Bunları yonca, domates ve fiğ üretimi takip etmektedir. Diğer taraftan, bölge yem bitkileri üretiminde Türkiye'nin yüzde 70'ine sahiptir. Bölgede hayvancılık potansiyeli yüksek olduğundan yem bitkileri üretimi de yüksektir."

"Bölgenin sebze üretimi kısıtlı"

Bölge meyveciliği irdelendiğinde Malatya ve Elazığ illerinin diğer illerden ayrıştırılarak incelenmesi gerektiği vurgulanan araştırma sonuçlarına göre, Malatya ve Elazığ illeri bölgenin toplam kurulu meyve bahçesi alanının yüzde 74,6'sına sahip iken; Malatya tek başına bölgenin toplam kurulu meyve bahçesi alanının yüzde 57,1'ine sahip bulunduğu ifade edilerek, "Malatya, Türkiye'nin en önemli kayısı üretim merkezi olması itibarıyla, kuru kayısı ihracatında özel bir önemi bulunmaktadır. Türkiye yaş kayısı üretiminin yarıdan fazlasını sağlayan ilde üretim yoğun olarak kuru kayısıcılığa yöneliktir. Ancak kurutulan kayısının yaklaşık yüzde 90-95'i ihraç edilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, gerek ağaç sayısı gerekse yaş ve kuru kayısı üretim miktarları ile Malatya sadece ülkemizin değil, bütün dünyanın kayısı üretim merkezi konumunda bulunmaktadır. Bölgenin sebze üretimi kısıtlıdır. Sebze üretiminin artırılması için özellikle bölge şartlarında üretimi yapılabilen sebzelerin ekimi ve uygun alanlarda örtü altı sebze üretiminin teşvik edilmesi önem arz etmektedir." İfadesi kullanıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tarımsal Üretim Yetersiz - Son Dakika

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