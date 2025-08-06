Doğu Anadolu İş Forumu Malatya'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Doğu Anadolu İş Forumu Malatya'da Yapıldı

Doğu Anadolu İş Forumu Malatya\'da Yapıldı
06.08.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULUSKON'un düzenlediği forumda, ekonomik iş birlikleri ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (ULUSKON) ev sahipliğinde 'Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Forumu' Malatya'da düzenlendi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ev sahipliğinde 'Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Forumu' çok sayıda büyükelçi ve diplomatın katılımıyla Malatya'da düzenlendi. Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, 30 farklı ülkenin büyükelçileri, bölgedeki iş insanları ile kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, konuşmasında, forumla birlikte Türk iş dünyası ve dünya ülkeleri arasındaki iş birliğin ve iletişimin artacağına inandığını belirterek, "ULUSKON olarak ülkemizin uluslararası ticari ilişiklerinin gelişimleri için büyük çaba göstermekteyiz. Hep birlikte ortak paydada buluşmamızı sağlayan bu forumun amacı Doğu Anadolu Bölgesi'nin yatırım potansiyelini ve iş fırsatlarını yerel ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, bölgedeki iş insanları ile küresel ekonomik aktörler arasında doğrudan temas kurulmasına ve ilişkilerin geliştirilmesine öncülük etmek ayrıca kamu ve özel sektör temsilcileri arasında diplomatik temsilcilikler aracılığı ile sürdürülebilir iş birliği ve süreç anlayışı oluşturmaktır. Bugün bu salonda ülkeler arası ticari iş birliğindeki son gelişmeler dünya genelindeki değişimler ve gelecek adına atılması gereken adımlar açısından son derece önemli konuları masaya yatırarak görüş alışverişinde bulunuyor olacağız" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de konuşmasında Türkiye'nin dünyadaki kapanmaya rağmen ihracatını arttırdığını ifade ederek, "Türkiye'nin bulunduğu coğrafi ve jeopolitik konumu gereği uluslararası yatırımcıların ilgisini dün olduğu gibi bugün de çekiyor. Türkiye özellikle dünyadaki kapanmaya rağmen ihracatını sürekli arttıran bir ülke olarak üretime istihdama ve sanayiye önem vererek dünya ihracatında ve üretiminde önemli bir yer edinmeyi vizyon edinmiştir. Etrafımızdaki jeopolitik risklere rağmen bütün komşularımızla ilişkilerimizi sıcak tutarak, barışçıl ve iyi insan ilişkileri içerisinde üretimi ve ihracatı arttırarak herkesin kazanacağı bir ekonomi dünyasında buluşma amacını hep beraber taşıyoruz. Hükümetimizde bu misyon üzerine çalışmalarını devam ettiriyor" diye konuştu.

Program Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile katılımcı ülke temsilcilerinin sunum ve görüş alışverişi son buldu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Türkiye, Malatya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu İş Forumu Malatya'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
Mahalledeki kadınlara musallat olan sapığın uygunsuz halleri kamerada Mahalledeki kadınlara musallat olan sapığın uygunsuz halleri kamerada
Sahte e-imza çetesinin lideri, öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş Sahte e-imza çetesinin lideri, öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş
1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı 1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı
Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede

13:12
Çetenin sır küpü “Müptezel“ her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
12:26
Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu
Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu
12:05
Dünyayı titreten hastalık ’Et yiyen bakteri virüsü’ Türkiye’de de görüldü ama vaka yok
Dünyayı titreten hastalık! 'Et yiyen bakteri virüsü' Türkiye'de de görüldü ama vaka yok
11:41
Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar
Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar
16:40
Sinan Akçıl Ece Erken’i çabuk unuttu VIP minibüsünde görüntülendi
Sinan Akçıl Ece Erken'i çabuk unuttu! VIP minibüsünde görüntülendi
16:37
Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı
Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı
16:27
ABD’li bankalardan Türkiye için enflasyon tahmini: Düşüş sinyali ama riskler sürüyor
ABD'li bankalardan Türkiye için enflasyon tahmini: Düşüş sinyali ama riskler sürüyor
16:26
Abdurrahman Tutdere’nin göreve iadesine CHP’den ilk yorum
Abdurrahman Tutdere'nin göreve iadesine CHP'den ilk yorum
16:19
Balkondaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Balkondaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü
16:17
Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu’nun formasını yaktı
Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun formasını yaktı
16:11
Yeni evli çifti kaza ayırdı
Yeni evli çifti kaza ayırdı
16:09
İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle 20 eyalette kamu kurumları tatil edildi
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 20 eyalette kamu kurumları tatil edildi
16:04
Otomotivde ihracat rekoru kırıldı Temmuzda 3,8 milyar dolarlık satış yapıldı
Otomotivde ihracat rekoru kırıldı! Temmuzda 3,8 milyar dolarlık satış yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 13:49:45. #7.12#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu İş Forumu Malatya'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.