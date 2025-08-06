Doğu Anadolu İş Forumu Malatya\'da Yapıldı

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (ULUSKON) ev sahipliğinde 'Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Forumu' Malatya'da düzenlendi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ev sahipliğinde 'Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Forumu' çok sayıda büyükelçi ve diplomatın katılımıyla Malatya'da düzenlendi. Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, 30 farklı ülkenin büyükelçileri, bölgedeki iş insanları ile kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, konuşmasında, forumla birlikte Türk iş dünyası ve dünya ülkeleri arasındaki iş birliğin ve iletişimin artacağına inandığını belirterek, "ULUSKON olarak ülkemizin uluslararası ticari ilişiklerinin gelişimleri için büyük çaba göstermekteyiz. Hep birlikte ortak paydada buluşmamızı sağlayan bu forumun amacı Doğu Anadolu Bölgesi'nin yatırım potansiyelini ve iş fırsatlarını yerel ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, bölgedeki iş insanları ile küresel ekonomik aktörler arasında doğrudan temas kurulmasına ve ilişkilerin geliştirilmesine öncülük etmek ayrıca kamu ve özel sektör temsilcileri arasında diplomatik temsilcilikler aracılığı ile sürdürülebilir iş birliği ve süreç anlayışı oluşturmaktır. Bugün bu salonda ülkeler arası ticari iş birliğindeki son gelişmeler dünya genelindeki değişimler ve gelecek adına atılması gereken adımlar açısından son derece önemli konuları masaya yatırarak görüş alışverişinde bulunuyor olacağız" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de konuşmasında Türkiye'nin dünyadaki kapanmaya rağmen ihracatını arttırdığını ifade ederek, "Türkiye'nin bulunduğu coğrafi ve jeopolitik konumu gereği uluslararası yatırımcıların ilgisini dün olduğu gibi bugün de çekiyor. Türkiye özellikle dünyadaki kapanmaya rağmen ihracatını sürekli arttıran bir ülke olarak üretime istihdama ve sanayiye önem vererek dünya ihracatında ve üretiminde önemli bir yer edinmeyi vizyon edinmiştir. Etrafımızdaki jeopolitik risklere rağmen bütün komşularımızla ilişkilerimizi sıcak tutarak, barışçıl ve iyi insan ilişkileri içerisinde üretimi ve ihracatı arttırarak herkesin kazanacağı bir ekonomi dünyasında buluşma amacını hep beraber taşıyoruz. Hükümetimizde bu misyon üzerine çalışmalarını devam ettiriyor" diye konuştu.

Program Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile katılımcı ülke temsilcilerinin sunum ve görüş alışverişi son buldu.