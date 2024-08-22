Doğu Karadeniz'den 11 ülkeye bal ihracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Doğu Karadeniz'den 11 ülkeye bal ihracatı

Doğu Karadeniz'den ocak-temmuz döneminde ABD başta olmak üzere 11 ülkeye 335 ton bal satıldı. İhracattan 1 milyon 411 bin 504 dolar kazanç sağlandı.

22.08.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Karadeniz'den ocak-temmuz döneminde ABD başta olmak üzere 11 ülkeye bal satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 7 ayda 335 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 1 milyon 411 bin 504 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, "ABD, 665 bin 390 dolarla ilk sırada yer aldı. ABD'yi 376 bin 367 dolarla Almanya ve 154 bin 53 dolarla Suudi Arabistan takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Katar, Umman, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika ve Birleşik Krallık'a da bal satıldı." diye konuştu.

Kalyoncu, balın, bölgenin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu vurgulayarak, "Bal ihracatından beklentimiz her daim yüksek. İhracatımızın coğrafi işaretli ve markalı ürünlerle daha da artırılabileceğine inanıyoruz. O nedenle de bu yöndeki çalışmaları önemsiyoruz." dedi.

Türk balının dünya piyasalarında kalitesiyle marka haline getirilmesinin de önem arz ettiğine dikkati çeken Kalyoncu, ilerleyen günlerde bal ihracatının çok daha iyi seviyelere geleceğine inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den 11 ülkeye bal ihracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:29:27. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'den 11 ülkeye bal ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement