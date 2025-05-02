Dolar, altın ve borsa kritik kararı bekliyor! Bugün açıklanacak

Piyasalarda bugün merakla beklenen gelişme, ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. ABD'nin açıklayacağı istihdam verilerinin, dolar, altın ve borsa piyasalarında hareketliliğe sebep olabileceği değerlendiriliyor. Bu sebeple verilerin ne yönde olacağına dair beklentiler, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Tarım Dışı İstihdam (TDİ) Tahminleri

Dünya çapında 68 ekonomistin tahminlerine göre, Nisan 2025 için tarım dışı istihdam artışı beklentileri 50 bin ile 171 bin arasında değişiyor. Medyan beklenti ise 135 bin seviyesinde. Mart ayında açıklanan TDİ verisi 228 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Bu güçlü performans, Nisan ayında da benzer bir artışın olabileceğine işaret ediyor. Ancak, ekonomideki yavaşlama sinyalleri ve tarife kaynaklı belirsizlikler, istihdam artışında bir miktar düşüşe neden olabilir.

İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİLERİ

İşsizlik oranı için piyasa beklentileri %4,1 ile %4,3 arasında değişiyor. Medyan tahmin %4,2 seviyesinde. Mart ayında işsizlik oranı %4,2 olarak gerçekleşmişti. Bu oran, işgücü piyasasında hafif bir gevşemeye işaret ediyor.

ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR

Ücret artışları, enflasyon baskılarını değerlendirmek açısından önemli bir gösterge. Mart ayında ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,8 artış göstermişti. Nisan ayında benzer bir artışın devam etmesi, enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret edebilir.

PİYASALAR NASIL ETKİLENİR?

Son ekonomik veriler ve piyasa beklentileri göz önüne alındığında, Nisan 2025 istihdam verilerinin şu şekilde gerçekleşmesi muhtemel:

Tarım Dışı İstihdam: Yaklaşık 150 bin artış

İşsizlik Oranı: %4,2 seviyesinde sabit kalması

Ortalama Saatlik Kazançlar: Aylık %0,3, yıllık %3,8 artış

Bu veriler, Fed'in para politikasını şekillendirmede önemli rol oynayacaktır. Beklentilerin üzerinde gelen bir istihdam artışı, Fed'in faiz oranlarını sabit tutma veya artırma yönünde bir sinyal olabilirken, beklentilerin altında kalan veriler faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilir. Bugün açıklanacak istihdam verileri, hem ABD ekonomisinin sağlığı hem de küresel piyasalardaki risk iştahı açısından belirleyici olacaktır. Verilerin açıklanmasının ardından piyasalarda volatilite artabilir, bu nedenle yatırımcıların dikkatli olması önerilir.

İŞTE 3 SENARYO:

Veriler Tahminle Uyumlu Gelirse

Ons altın hafif pozitif etkilenir çünkü faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı endişesi azalır. Bu, faiz getirisi olmayan altının cazibesini artırır.

Veriler Beklentinin Üzerinde Gelirse

Ons altın baskı altında kalır çünkü yüksek faizler, altının fırsat maliyetini artırır. Fiyatlar 2300 $ altına çekilebilir.

Veriler Beklentinin Altında Gelirse

Ons altın güçlü şekilde yukarı yönlü hareket eder. Güvenli liman talebi artar, faiz indirimi fiyatlanır. 2350 $ ve üzeri test edilebilir.

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