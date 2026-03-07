Dolar Endeksi Yükseldi, Jeopolitik Gerginlikler Etkili - Son Dakika
Dolar Endeksi Yükseldi, Jeopolitik Gerginlikler Etkili

07.03.2026 11:33
İran saldırılarıyla artan jeopolitik gerilimler, doları güvenli liman olarak güçlendirdi.

Dolar endeksi, ABD ile İsrail'in, İran'a yönelik saldırılara başlamasıyla yatırımcıların güvenli liman olarak riskli varlıklardan likit varlıklara yönelmesi sonucunda geçen hafta yüzde 1,4 artarak Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetti.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve buna karşı Tahran'dan gelen misillemeler Orta Doğu'da jeopolitik gerilimleri artırdı. ABD'nin İran'a hava saldırıları başlatmasıyla artan tansiyon, İran'ın yakın ülkelerdeki ABD üslerini hedef almasıyla sürdü.

Dünya genelinde büyük ölçüde yavaşlama eğilimi gösteren enflasyon sürecinin, Orta Doğu'da yükselen tansiyonla petrol fiyatlarının artmasından dolayı maliyet ve ham madde yönlü baskılarla yeniden hızlanabileceğine yönelik soru işaretleri gündeme geldi.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları artıracağına dair endişeler, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerini ötelerken, majör merkez bankalarının da "bekle-gör" politikası uygulayacağı tahmin ediliyor.

Dolar da jeopolitik gerilimlerin devam ettiği bu süreçte güvenli liman varlık olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların likiditeye ulaşma isteği dolar endeksindeki yükselişin ana sebebi oldu.

Saldırılar başladıktan sonra yatırımcıların likit varlıklara yönelmesi altın gibi güvenli liman olarak nitelendirilen yatırım araçlarına talebin azalmasına neden oluyor. Altına talebin azalması dolara ihtiyacın daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker'ın ABD yönetiminin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığına dair açıklamaları jeopolitik risklerin daha da tırmanma riski olduğunu ortaya koydu.

Enerji fiyatlarındaki yükselişlerin Avrupa'da resesyon olabileceğine yönelik riskleri de öne çıkarması avro üzerinde baskıyı artırdı ve bu durum dolar endeksindeki yükselişte etkili oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş doların güçlenmesine neden olabilir

Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ve daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının da doların güçlenmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerle dolar endeksi, geçen hafta yüzde 1,4 artarak Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetti. Haftayı 99 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi 2025 sonuna göre yüzde 0,7 yükseldi.

Commerzbank FX ve Emtia Analisti Volkmar Baur, "Piyasa Fed'in bu yıl faiz indirimi yapma olasılığını artık fiyatlamış durumda. Fed'in daha az faiz indirimi yapması doları destekleyecektir." dedi.

Piyasalarda diğer para birimlerinde de hareketlenme görüldüğünü belirten Baur, Avustralya'da artık bir değil, iki faiz artışının beklendiğini dile getirdi.

Kanada'da ise faiz artırım olasılığının yüzde 50 olarak tahmin edildiğini söyleyen Baur, "Benzer durum Avro Bölgesi'nde de var. Avrupa Merkez Bankasının da yıl sonuna kadar faiz artışı olasılığı yüzde 60 olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Baur, küresel ticaretin şartları ve merkez bankaları gibi temel etkenlerin doların yönü üzerinde daha önemli bir rol oynayacağı öngörüsünde bulundu.

Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley de "Doların değer kazanmasının temel nedeni güvenli liman talebi olması." dedi.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında kalmasına rağmen, dolar endeksinin önemli bir düşüş yaşamadığını vurgulayan Foley, "Tarım dışı istihdam verisindeki düşüş muhtemelen ABD'deki kötü hava koşullarından kaynaklanan belirsizliklerin bir sonucu olabilir ancak Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ilgili belirsizlikler devam ettiği sürece doların güçlü bir şekilde değer kazanmaya devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

