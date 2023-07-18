Dolar, euro ve altındaki yükseliş durdurulamıyor! Tarihi rakamları gördüler - Son Dakika
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Dolar, euro ve altındaki yükseliş durdurulamıyor! Tarihi rakamları gördüler

18.07.2023 15:16

Yurt içi piyasaların odağı perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrilirken; gram altın, dolar/TL ve euro/TL yeni rekor seviyelere ulaştı. Saat 14.50 itibariyle dolar 26.96, euro 30.32, gram altın ise 1.701 TL'den işlem görüyor.

Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi döviz kurları ve değerli metallerde süren yükseliş hareketi yeni rekorları da beraberinde getirdi. Güne yükselişle başlayan dolar, euro ve altın gün içinde bu yöndeki eğilimini devam ettirdi. Saat 14.50 itibariyle dolar 26.96, euro 30.32, gram altın ise 1.701 TL'den işlem görüyor.

FAİZ YÜZDE 15'E YÜKSELTİLMİŞTİ

Yurt içi piyasalarda haftanın en önemli gelişmesi olarak gösterilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı perşembe günü TSİ 14.00'te açıklanacak. Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizi yüzde 15 seviyesine yükseltmişti. Dolar/TL'de yükseliş ivmesi devam ederken, yurt içi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay politika faizini 25 baz puan artırarak "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlenmesiyle güvenli liman olarak görülen altına talebin arttığını ifade etti. Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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