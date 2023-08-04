Dolar/TL 26,99 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL 26,99 seviyesinden işlem görüyor

04.08.2023 10:58

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,99 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 29,57'den, sterlin/TL ise 34,31'den satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 26,97'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 26,99'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,55'ten, sterlin/TL ise 34,32'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 102,5 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,0950 seviyesinde seyrediyor.

GÖZLER ABD'DE AÇIKLANACAK VERİDE

Küresel piyasalarda satış baskısı devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydederek, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.

BAKAN ŞİMŞEK YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

Bugün ayrıca yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla yapacağı görüşmeden gelecek olası haberler ile TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ve yurt dışında Euro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 26,99 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirle İşlem Görüyor
10:57 Altının gram fiyatı 1.678 liradan işlem görüyor
10:43 iPhone 8 ve iPhone X'e güncelleme gelmeyecek
10:38 Eylülde 2 iPhone modelinin daha fişi çekiliyor: Güncelleme gelmeyecek, değeri yarı yarıya düşecek
10:37 Dolar/TL 26,99 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Dolar haftanın son işlem gününde 26,99'dan işlem görüyor
10:29 Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yatırılıyor
10:27 20 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün yatırılıyor
10:22 Aracının yakıtı biten Kutsi yolda kaldı
10:20 Yakıtı biten Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolda mahsur kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2023 11:30:27. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar/TL 26,99 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement