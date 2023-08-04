Dolar/TL 26,99 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 26,97'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 26,99'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,55'ten, sterlin/TL ise 34,32'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 102,5 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,0950 seviyesinde seyrediyor.

GÖZLER ABD'DE AÇIKLANACAK VERİDE

Küresel piyasalarda satış baskısı devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydederek, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.

BAKAN ŞİMŞEK YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

Bugün ayrıca yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla yapacağı görüşmeden gelecek olası haberler ile TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ve yurt dışında Euro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.