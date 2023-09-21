Dolar/TL 27,06 seviyelerinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,06 seviyelerinden işlem görüyor. Dün, günü yatay seyirle 27,0278'den tamamlayan dolar/TL, bugün güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,12 üzerinde 27,06'dan işlem görüyor.

KURDAKİ SON DURUM

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın hemen altında 28,8120'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 33,3640'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 105,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,07 azalışla 1,0655'ten işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceği sinyali vermesinin doların diğer para birimlerine karşı güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyelerinin direnç, 104'ün ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çıkarılacağını tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.