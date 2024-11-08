Domates İhracatında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Domates İhracatında Düşüş

Domates İhracatında Düşüş

Türkiye, 2023'ün 10 ayında 361 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi, geçen yıla göre %14,41 düştü.

08.11.2024 12:19
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Türkiye'den yılın 10 ayında, yaklaşık 155 milyonunu Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi firmaların gerçekleştirdiği 361 milyon doları aşkın ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ocak-31 Ekim'de Türkiye'den 52 ülkeye 361 milyon 71 bin 545 dolarlık domates satışı gerçekleştirildi.

Geçen yıl aynı dönemde 421 milyon 866 bin 268 dolar olan domates ihracatı, bu yıl yüzde 14,41 geriledi.

Turizmin yanında tarımda da öne çıkan Antalya'da, 169 bin 225 dekarlık alanda yaz kış domates üretimi yapılıyor.

Örtü altı tarımda lider konumundaki Antalya ile Isparta ve Burdur'u kapsayan BAİB'e üye firmalar, yılın 10 ayında 154 milyon 712 bin 24 dolarlık domates ihracatı yaptı. Bu rakam Türkiye geneli domates ihracatının yüzde 42,77'sini oluşturdu.

"Milyar doların üzerine çıkabiliriz"

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin domates üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'den daha fazla yurt dışı satışının yapılabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye ihracatının hemen hemen yüzde 50'lik kısmını bölgemiz karşılıyor. Türkiye'deki domates üretiminin büyük bir bölümü Antalya'da. Bu durum mutluluk verici ama hala çok yolumuz var. İhracatta milyar doların üzerine çıkabiliriz. Çünkü ülke genelinde domates üretiminde yüzde 20 fazlalığımız var." diye konuştu.

Ülke genelinden 52, BAİB olarak ise 41 ülkeye domates gönderdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Hem Türkiye geneli hem bölge olarak ihracat yaptığımız ülkeler arasında Romanya, Ukrayna, Bulgaristan ve Rusya yüksek rakamlarla ilk sıralarda yer alıyor." dedi.

Domateste pazar çeşitlendi

Bir dönem domates ihracatında önemli paya sahip Rusya'nın son yıllarda dördüncü sıraya gerilediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, bu durumun Rusya'nın kendi üretiminin artması ve pazarın çeşitlendirilmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Alternatif pazarlarda yapılan çalışmalarla Romanya, Ukrayna ile Bulgaristan'a ihracatın arttığını ve ilk üç sırayı bu ülkelerin aldığını anlatan Çavuşoğlu, ülke genelinden Romanya'ya 10 ayda yaklaşık 70 milyon dolarlık, Ukrayna'ya yaklaşık 52 milyon dolarlık ve Bulgaristan'a 36 milyon 144 bin dolarlık domates satışı yapıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Rusya'ya bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 36 milyon dolarlık domates satışı yapıldığını ve bunun yaklaşık 11 milyon dolarının BAİB üzerinden gerçekleştiğini bildirdi.

Polonya ve Almanya'nın da önemli pazarlardan biri haline geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, her iki ülkeye de 18 milyon doların üzerinde ihracat yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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