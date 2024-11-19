Donald Trump'ın Başarısı Kripto Piyasalarını Canlandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Donald Trump'ın Başarısı Kripto Piyasalarını Canlandırdı

Donald Trump\'ın Başarısı Kripto Piyasalarını Canlandırdı

Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, Donald Trump'ın ikinci dönemini garantilemesiyle memecoin'lerin yükselişe geçtiğini ve son 30 günde DOGE, BONK, SHIB gibi token'ların kripto piyasa ortalamalarının 6 katı kadar getiri sağladığını açıkladı.

19.11.2024 12:57  Güncelleme: 12:58
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DONALD Trump'ın ikinci dönemini garantilemesiyle kripto varlık piyasalarında yükseliş başladığını ifade eden Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, "En değerli kripto para birimi Bitcoin'in 93 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların rekorlarını yenilediği günlerin ardından gözler memecoin'lere çevrildi. Güncel veriler, DOGE, BONK, SHIB gibi token'ların öne çıktığı memecoin getirilerinin son 30 günde kripto piyasa ortalamalarının 6 katına çıktığını gösterdi" dedi.

Artemis tarafından takip edilen verileri aktaran Sönmez, "Memecoin'lerin son 30 günde yüzde 103 getiriyle kripto varlık piyasalarının genel ortalaması olan yüzde 16,1'lik yükselişten 6 kat daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu da kripto çevrelerinde memecoin süper döngüsü beklentilerini artırdı. İnternet şakalarından ilham alan kripto para birimlerindeki güçlü büyümeyi tanımlayan memecoin süper döngüsü, kripto yatırımcılarının topluluğun gücüyle hareket eden bu varlıklara karşı duyduğu heyecanı doğruluyor" diye konuştu.

'BİR AYDA YÜZDE 175'İN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI'

Kripto para gündeminin en üst sıralarda yer aldığını söyleyen Sönmez, " Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci dönemini garantilemesiyle, kampanya dönemi boyunca Trump'ın sağ kolu gibi konumlanan Tesla CEO'su Elon Musk'ın yeni görevi de belli oldu. Elon Musk'ın daha önce sempati duyduğunu söylediği DOGE, Musk'ın Hükümet Verimliliği Ofisi'nin (Department of Government Efficiency) liderliğine atanmasıyla hızlı bir yükselişe geçti. Son bir ayda yüzde 175'in üzerinde değer kazanan DOGE'yi, PEPE, SHIB, seçim dönemiyle özdeşleşen memecoin'lerden biri olan ve bir sincaptan ilham alan PNUT gibi varlıklar izledi" dedi.

'PEPE ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ'

Memecoin'lerin yükselişinde listelemelerin de etkisi olduğunu belirten Sönmez, "Merkezi borsaların yaptığı listeleme sürprizleri memecoin'lere yönelik sermaye akışlarını tetikliyor. Örneğin PEPE, ABD merkezli iki kripto varlık saklama platformunun listelemesinin ardından haftalık kazancını yüzde 94'e taşıdı ve dünyanın en değerli memecoin'leri arasında 3'üncü sıraya yerleşti. FLOKI'ye dair listeleme söylentisi, memecoin'in fiyatını beş ayın zirvesine taşıdı. Oldukça likit olan, çok hızlı el değiştiren ve topluluğun gücüyle hareket eden bu varlıklardaki hareketler kripto para gündeminin en üst sıralarından hiç düşmedi. 2011'de geliştirilen ve eski kripto paralardan biri olan Litecoin dahi memecoin olarak yeniden markalaşacağını açıkladı" diye konuştu.

'PİYASA DEĞERİ 126 MİLYAR DOLARI GÖRDÜ'

Kripto para piyasalarındaki son rallinin, pazar değerini 3 trilyon doların üzerine taşıdığını, Bitcoin'i gümüşten dahi değerli varlıklardan birine dönüştürdüğünü hatırlatan Sönmez, "Tüm bu piyasa hareketliliği memecoin'lere de yaradı. Dogecoin'de 9,6 milyar doları, Pepe ve Shiba Inu'da sırasıyla 5,6 milyar dolar ile 1,8 milyar doları gören işlem hacimleri, başlıca memecoin'lerin piyasa değerinin 126 milyar dolara kadar ulaşmasını sağladı. Memecoin'lerin toplam piyasadan aldığı pay hala çok düşük ve Bitcoin piyasa hakimiyeti hala yüksek. Bu da yükselişin süreceğine, daha geniş bir piyasaya yayılacağına, rotasyon sonucunda altcoin ve memecoin gibi alternatif varlıklara yöneleceğine dair beklentileri güçlendiriyor. 11 yıldır piyasada olan ve ekosistemin genişlemesiyle çeşitlenen bu varlıkları bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor" dedi.

'ADAPTASYON İÇİN HALA ÇOK ALAN VAR'

Kriptoda yükseliş beklentilerinin sürmesi için sebeplerin çoğaldığını anlatan Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Arama trendlerine göz attığımızda ne Bitcoin ne de memecoin için zirvelerin henüz görülmediğini tespit ediyoruz. Bu da kriptonun tabana yayılması ve daha geniş kitlelere ulaşması için yeterince alan olduğunu gösteren faktörlerden biri. ABD'de Hazine Bakanlığı'na kripto dostu bir isim olan, Tether'ın iş ortağı Cantor Fitzgerald'ın CEO'su Howard Lutnick'in atanması ihtimali, yine piyasayı yukarı yönlü hareketlendiren bir gelişme olabilir. Spot Bitcoin ETF'ler son altı haftayı pozitif kapattı. MicroStrategy, Metaplanet gibi kurumsal Bitcoin sahipleri Bitcoin biriktirmeye devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'ın görevden yıl bitmeden ayrılacağı konuşuluyor. Tüm bunlar, yeni yatırım araçları, yeni yatırım olanakları ve yeni sermaye anlamına geliyor. Aralarında en popüler memecoin'lerin de olduğu 200'den fazla paritede kripto para birimini TL ile alıp satma olanağı sunan Gate.TR olarak, tüm kullanıcılarımıza kendi araştırmalarını yapmalarını ve işlemlerini Gate.TR gibi güvenilir platformlardan gerçekleştirmelerini öneriyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Donald Trump'ın Başarısı Kripto Piyasalarını Canlandırdı - Son Dakika

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