DSO Kasım meclisinde titanyum yatırımına sermaye taahhüdü 65 milyon dolara yaklaştı - Son Dakika
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DSO Kasım meclisinde titanyum yatırımına sermaye taahhüdü 65 milyon dolara yaklaştı

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DSO Kasım meclisinde titanyum yatırımına sermaye taahhüdü 65 milyon dolara yaklaştı
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DSO Kasım meclisinde titanyum yatırımının ön talep süreci görüşüldü; sermaye taahhütlerinin 65 milyon dolara yaklaştığı, 70 milyon dolara ulaşmasının beklendiği belirtildi. Ön talep formları 11 Kasım akşamına kadar alınacak; ardından yatırımcılarla şirket yapısı şekillendirilecek.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Nuri Turgut'un başkanlığında Müjdat Keçeci Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıda ekonomik gelişmelerin yanı sıra titanyum yatırımının ön talep süreci, yatırım için öngörülen şirket yapılanması, Çin'de gerçekleştirilen fuar ve fabrika ziyaretlerinden edinilen deneyimler ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Nuri Turgut, 10 Kasım dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, büyük yokluklar içinde verilen bağımsızlık mücadelesinin ve Cumhuriyet'in kuruluşunun tarihteki önemine değindi. Turgut, kısa sürede gerçekleştirilen kalkınma hamlelerinin Atatürk'ün liderliğinin ve vizyonunun eseri olduğunu ifade etti. Vefat eden Denizlili sanayici Ahmet Nazif Zorlu'yu da anan Turgut, Zorlu'nun yatırımları ve markalarıyla Denizli'nin dünyaya açılmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Memleketiyle bağını koruyan Zorlu'nun girişimcilik yolculuğuyla sanayicilere örnek olduğunu dile getirerek ailesine başsağlığı diledi.

Üretimi ve rekabet gücünü destekleyen politikalar gerekiyor

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, konuşmasının başında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle andı. Yakın zamanda vefat eden sanayici ve iş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun farklı sektörlerde gerçekleştirdiği yatırımlarla Denizli'nin yetiştirdiği örnek sanayiciler arasında yer aldığını belirten Kasapoğlu, özellikle kendi kuşağı için önemli bir rol model olduğunu ifade ederek baş sağlığı dileklerini iletti.

Ekim ayı ekonomik değerlendirmelerinde, yılın ikinci yarısına ilişkin iyileşme beklentilerinin sanayiye yeterince yansımadığını söyleyen Kasapoğlu, finansmana erişim güçlüklerinin, yüksek üretim maliyetlerinin ve pazarlardaki gelişmelerin işletmeler üzerindeki baskısını sürdürdüğünü kaydetti. Sanayicilerin mevcut şartlarda üretimini ve istihdamını korumak için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Bir taraftan yüksek üretim maliyetleriyle mücadele ederken diğer taraftan finansmana erişim ve rekabet gücünü koruma konusunda zorluklar yaşamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele sürecinin üretimi, yatırımı ve rekabet gücünü destekleyen politikalarla birlikte yürütülmesi gerekiyor." dedi.

"Denizli'nin olumlu ayrışan göstergelerini de görmeliyiz"

Denizli'nin ihracatta ülke ortalamasının üzerinde artış yakaladığını belirten Kasapoğlu, Denizli ihracatının yılın ilk on ayında yüzde 10,7 artışla 4 milyar 322 milyon dolara ulaştığını söyledi. Elektrik-elektronik ile demir ve demir dışı metaller sektörlerinin bu artışta öne çıktığını ifade ederek, tekstil ve demir-çelik sektörlerinde yaşanan güçlüklerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Denizli'de takipteki sektörel kredi ve karşılıksız çek oranlarının Türkiye ortalamasının altında kaldığına dikkat çeken Kasapoğlu, şehrin olumlu ayrışan yönlerinin de görülmesi gerektiğini belirtti. Bankalardan, üretim yapan işletmelerin şartlarını dikkate alan ve finansmana erişimi kolaylaştıran bir yaklaşım beklediklerini kaydetti.

Kasapoğlu: "Finansal piyasalardaki sorun üretimde ödeme krizine dönüşmemeli"

Yatırım fonlarının tasfiye sürecini değerlendiren Kasapoğlu, firmaların günlük ödemelerinde kullanacakları kaynaklara erişememesinin çalışan ücretlerini, tedarikçi ödemelerini ve vergi yükümlülüklerini aksatabileceğini söyledi. Kasapoğlu, "Finansal piyasalarda başlayan bir sorun, üretimde ve ticarette yeni bir ödeme krizine dönüşmemelidir" diyerek hukuki süreçler yürütülürken işletmelerin ticari faaliyetlerinin zarar görmesini önleyecek tedbirlerin de alınmasının önemini vurguladı.

Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sunulan TOBB Nefes Kredisi'nin işletmeler için önemli bir destek olduğunu belirten Kasapoğlu, 5 milyon liralık üst limitin sanayi firmalarının sermaye ihtiyacı karşısında sınırlı kaldığını Meclis üyeleriyle paylaştı. Programın özellikle küçük işletmelerin finansmana erişimine katkı sağlayacağını ifade eden Kasapoğlu, yürütülen çalışmalar dolayısıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Titanyum girişiminde sermaye taahhütleri 70 milyon dolara yaklaşıyor

Meclis toplantısında, Denizli Sanayi Odası öncülüğünde yürütülen titanyum yatırım girişiminin ön talep süreci de ele alındı. Yatırımcı ön talep formlarının 11 Kasım akşamına kadar alınacağını hatırlatan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, bu aşamanın ardından yatırım taahhüdünde bulunan katılımcılarla bir araya gelinerek şirket yapısının, yönetim modelinin ve teknik ve mali çalışmaların birlikte şekillendirileceğini söyledi.

Bugüne kadar oluşan sermaye taahhütlerinin 65 milyon dolara yaklaştığını belirten Kasapoğlu, bu tutarın çarşamba gününe kadar 70 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Sermaye katkılarının yatırım takvimine yayılarak toplanmasının öngörüldüğünü aktaran Kasapoğlu, finansman görüşmelerinde yatırımcılardan şahsi kefalet ya da mevcut şirketleri adına kefalet istenmemesini temel bir yaklaşım olarak benimsediklerini kaydetti. Meclis üyelerinin yatırımın finansman modeli ve ortaklık yapısına ilişkin soruları yanıtlanırken, sürecin sonraki aşamalarına dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Titanyum yatırımının Denizli'nin yüksek katma değerli üretime geçişine ve sanayi altyapısının gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Kasapoğlu, yatırımın konumu için Denizli Makine İhtisas OSB'yi en uygun seçenek olarak gördüklerini belirtti. Kasapoğlu, "Denizli adına bu iş yapılmalı. Denizli'nin rotasını değiştirecek, sanayi kimliğini 15-20 yıl ileriye taşıyabilecek bir yatırımdan söz ediyoruz" dedi.

Sanayiciler Çin'deki fuar ve fabrika ziyaretlerini paylaştı

Toplantıda Meclis üyelerinin Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen 140. Canton Fuarına ilişkin ziyaretlerinden edinilen deneyimler de ele alındı. Meclis Üyeleri Orhan Ödemiş ve Onur Aysu tarafından Çin'in üretim kapasitesi, teknoloji kullanımı ve maliyet avantajları üzerinden küresel rekabet şartları değerlendirilerek sanayide uzun vadeli planlamanın ve katma değerli üretimin önemi vurgulandı. Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden bölümde, sektörel ihtiyaçlara yönelik fuar ve teknik ziyaretlerin düzenlenmesi, üreticilerle doğrudan temas kurulması ve iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesine ilişkin öneriler ele alındı.

Nitelikli insan kaynağı için üniversite-sanayi iş birliği

Toplantıya konuk olan Pamukkale Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Ulaş Koyuncuoğlu ise Bölümlerinde uygulanan "İşletmede Mesleki Eğitim" programına ilişkin sunum gerçekleştirdi. Koyuncuoğlu, işletme bilgisi ile yazılım, veri tabanı ve yapay zeka alanlarındaki eğitimleri birleştiren öğrencilerin, firmaların iş süreçlerine ve dijital dönüşüm çalışmalarına katkı sunabileceğini vurguladı.

Bir önceki Meclis toplantısından bu yana yürütülen Oda faaliyetlerinin de Meclis üyeleriyle paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: İHA
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