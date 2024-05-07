DSO Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısında Gündemdeki Konular Ele Alındı

Ekonomi

DSO Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısında vize sorunları, Türkiye Yüzyılı Maarif Müfredatı Çalışması, Verimlilik Çalıştayı, Çivril OSB, Denizli Sanayi Odası'nın Türkiye'deki en mutlu iş yerleri listesinde yer alması gibi başlıklar yer aldı. Başkan Kasapoğlu, "Eğitim Müfredatı belirlenirken iş dünyası olarak, ülkemizi geleceğe taşıyacak nesillerin yetiştirilmesinde etkin bir rol oynamaya hazırız" dedi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı, Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu'nun oturumu açmasıyla başladı. Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ilk kez TBMM'deki meclis modelinin örnek alındığı yeni meclis düzeni ile gerçekleştirildi. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, yeni meclis düzeninin hayırlı olmasını diledi. Meclisin daha aktif olması ve Denizli Sanayi Odası birimlerinin de bu sürece dahil olması için çalıştıklarını kaydeden Kasapoğlu, gündemde yer alan önemli konu başlıkları, güncel ekonomik veriler, Nisan Ayı Oda Faaliyetleri ve gelecek ay yapılması planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

"Yeni müfredat düzenlemelerinde STK'ların görüşleri de dikkate alınmalı"

Konuşmasının önemli bir kısmını Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat taslağına ayıran Başkan Kasapoğlu, "Dünyada değişen dengeler ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapıyı benimsemesini arzu ettiğimiz yeni müfredat ile ilgili bizim de iş dünyası olarak bazı beklentilerimiz var. Milli bilince sahip, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı olanı yapmayı ideal edinmiş; beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip nesiller yetiştirilebilmesi için eğitim toplumumuzun en önemli mihenk taşıdır. 84 milyonluk ülkemizin 26 milyonu eğitim sisteminin bir parçası. Bu nedenle görüş almak için kamuoyuna tanınan sürenin değerlendirmeye yetmeyecek kadar kısa olmasının çok ciddi sonuçlar doğuracağı kanaatindeyim. Bu kısa zaman zarfında müfredatın mevcut eğitim sistemi içindeki eksikliklerle uyumlu bir şekilde münazara edilemeyeceği görüşündeyim" ifadelerini kullandı.

Yeni Müfredat Taslağı ile ilgili beklentileri aktaran Kasapoğlu, "Toplumumuzdaki temel beklenti, eğitim içeriklerinin dünyanın değişen şartlarına uygun bir biçimde iyileştirilmesi, düzenlemelerin mevcut sorunların çözümüne odaklanması, eğitimde istikrarı sağlayarak kalıcı bir devlet politikası oluşturulması yönünde. Eğitim Müfredatı belirlenirken; iş dünyası olarak, ülkemizi geleceğe taşıyacak nesillerin yetiştirilmesinde etkin bir rol oynamaya hazırız. Ayrıca, meslek liselerinin güçlendirilmesi ve eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi anlamında bu çalışmayı önemli buluyoruz. Eğitim sistemimizin ve müfredatımızın belirlenmesinde her türlü iş birliğine ve katkıya açık olduğumuzu da bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

"DSO'nun bu öncü rolü, diğer sivil toplum kuruluşlarına da ilham verecektir"

Türkiye'deki En Mutlu İş Yerleri Listesi'nde Denizli Sanayi Odası'nın da yer almasıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Kasapoğlu, Bu ödülün beraberinde kaliteli hizmet ve daha pek çok başarıyı getireceğini de sözlerine ekledi. Başkan Kasapoğlu, "Denizli Sanayi Odası'nın bu öncü rolü, diğer sivil toplum kuruluşlarına da ilham kaynağı olarak faaliyetlerini geliştirmeleri ve çalışanlarına daha iyi bir iş deneyimi sunmaları için teşvik edici olabilir. Bu sonucun, tüm iş dünyası için bir örnek teşkil ederek, Türkiye'de daha mutlu ve üretken iş yerlerinin oluşmasına katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Başkan Kasapoğlu, Nisan Ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler, çalışmalar ve verilerle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Kasapoğlu'nun konuşmasından sonra toplantı, 14-29 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen ve DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu'nun da katıldığı Çin Seyahati ile ilgili yapılan sunum ile devam etti. Bu sunumda Çin seyahatindeki gözlem, tespit ve öneriler ele alındı. - DENİZLİ