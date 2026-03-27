DTÖ Toplantısı ve Ticaret Temasları

27.03.2026 18:39
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DTÖ Bakanlar Konferansı ve sektör görüşmelerini değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansının 30 yıl sonra ilk defa bir Afrika ülkesinde yapıldığına dikkati çekerek, "Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri, ABD Ticaret Bakanlığı, Gana, Kamerun, Somali, Güney Kore, Singapur ve İngiltere ile Ticaret Bakanlığı düzeyinde görüşmelerimiz oldu." dedi.

Bakan Bolat, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneğince (TASD) İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında TASD üyeleri ve sektör temsilcileri ile görüşme gerçekleştiren Bolat, fuarda bulunan Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı koleksiyona ilişkin bilgi aldı.

Stantları gezen Bakan Bolat, firma temsilcileriyle sohbetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dünya Ticaret Örgütü 14. Bakanlar Konferansı temaslarına değinen Bolat, DTÖ'nün merkezinin Cenevre'de olduğunu hatırlatarak, iki yılda bir DTÖ üyesi 166 ülkenin ticaret bakanları ve resmi ticaret heyetlerinin bir ülkede buluştuklarını ve dünya ticaretinin karşı karşıya olduğu sorunlar ve konuların ele alındığını anlattı.

Bu yıl ev sahibinin Kamerun olduğunu aktaran Bolat, "30 yıl sonra ilk defa bir Afrika ülkesinde yapılıyor. Bu anlamda biz de ülkemizi orada iki gün boyunca temsil ettik. Resmi heyetimiz pazar gününe kadar temaslarına devam ediyor. Biz toplu oturumlara katıldık. Başta Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri, ABD Ticaret Bakanlığı, Afrika ülkelerinden Gana, Kamerun, Somali, Güney Kore, Singapur ve İngiltere olmak üzere Ticaret Bakanlığı düzeyinde görüşmelerimiz oldu." diye konuştu.

"Yatırımların teşviki konusunda Türkiye olarak ön açıcı olduk"

Bakan Bolat, dünya ticaretinin zor günlerden geçtiğini, savaşların sürdüğünü dile getirerek, bu açıdan dünya ticaret kurallarının uluslararası, çok taraflılık kurallarının devamının büyük önem taşıdığını, bunlar olmazsa bütün ülkelerin kendilerine göre kurallar icat etmeye başlayabileceğini ve dünya ticaretinin bundan ağır bir yara alacağını kaydetti.

Dünya ticaretinin büyümesi halinde ekonomik büyümenin gerçekleşeceğini, insanların satın alma gücü ve refahının artacağına dikkati çeken Bolat, "Bu anlamda çok önemli bir toplantı yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Özellikle yatırımların teşviki konusunda, gelişmekte olan ülkelerin çok istekli olduğu bir anlaşma taslağının DTÖ kurucu anlaşmasına ilavesi konusunda da biz Türkiye olarak ön açıcı olduk, bu oradaki bütün heyetler tarafından büyük takdirle karşılandı." diye konuştu.

Bolat, DTÖ'nün şeffaflık, çok taraflılık kurallarının devam etmesinin ve anlaşmazlıkların ihlali mekanizmasının işleyebilir olmasının önemine işaret etti.

Tarım ve balıkçılık ürünleriyle ilgili yeni anlaşmalar imzalayabilme çabalarının DTÖ'nün ana konuları olduğunu söyleyen Bolat, Türkiye'nin aktif ve yapıcı bir şekilde DTÖ'nün başarılı olması, gelişmesi ve Türkiye'nin ihracatı için yeni imkanlar, yeni ortaklar bulması için destekledikleri bir alan olduğunu ifade etti.

"Tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirerek tek kaynağa bağımlı kalmadık"

Bolat, ABD/İsrail-İran savaşına yönelik ortada olmaması gereken bir savaşın başladığını ve bunun sonuç getirmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kazananı olmayan bu savaşın bir an önce durması aklı selimin, sağduyunun gereğidir. Bölge halklarının da refahı ve selameti açısından olması gereken şey, bir an önce ateşkes ve barış şartlarının oluşmasıdır. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması bölgeden, başta petrol, doğal gaz, petrokimya, gübre gibi temel enerji ürünleri ve temel girdi ham madde ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasının sağlanmasıdır. Körfez bölgesi tek başına kaynak değil ama birçok üründe yüzde 20-30'lar civarında pazarda ağırlığı olan bir durum. Tabii bu durum göstermiştir ki hava savunma sistemlerine sahip olmak ve özellikle emtialar, enerji kaynakları açısından arz tedarikine sahip olmak çok önemli. Biz de Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu konularda son derece titiz ve gerekli hazırlıklara sahip durumdayız. O yüzden bu noktada birçok dünya ülkesi, hatta gelişmiş ülkelere göre arz tedarikleri anlamında iyi durumdayız. Bizde olmayan ham madde enerji veya girdilerde çeşitlendirme yaparak, tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirerek tek kaynağa bağımlı kalmadık. Bunun da faydasını görüyoruz."

"Sorunlar ortaya çıktığında anında çözümler ortaya koyuyoruz"

Bakan Bolat, Kamerun'daki DTÖ temaslarının hemen ardından fuara geldiklerini belirterek, kabine üyelerinin sektörlerle iç içe olduklarını ve bu fuarda da firmaları ziyaret edip, sektör temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını dile getirdi.

Ticaret Bakanlığının bütün sektörlerle iç içe ortak istişare toplantıları yaptığını ifade eden Bolat, şöyle devam etti:

"Sorunlar ortaya çıktığında anında dış ticareti ilgilendiren konularda çözümler ortaya koyuyoruz. Gerek ihracatın teşvik edilmesi, gerekse yerli imalatın istihdam boyutunun kişi başına 3 bin 500 lira destekle desteklenmesi, gerekse haksız ithalat uygulamaları konusunda aldığımız tedbirlerle son birkaç aydır özellikle hem ayakkabı ithalatındaki azalma hem deri ayakkabı ve saraciye sektörlerinin üretim ve ihracat anlamında büyüme göstermeleri bizi sevindiriyor, mutlu ediyor."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
