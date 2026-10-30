DTSO ve belediyelerin 40 sayfalık yatırım dosyası 8 bakanlığa iletildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DTSO ve belediyelerin 40 sayfalık yatırım dosyası 8 bakanlığa iletildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DTSO ve belediyelerin 40 sayfalık yatırım dosyası 8 bakanlığa iletildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DTSO, Diyarbakır Büyükşehir ve Sur Belediyesinin hazırladığı 40 sayfalık yatırım raporu, 8 bakanlığın bütçe süreçlerine yönelik talepleri içeriyor. Dosya, Diyarbakır milletvekilleri ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki partilerin başkan yardımcılarına iletildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesinin hazırladığı rapor, Diyarbakır milletvekilleri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görev yapan partilerin başkan yardımcılarına iletildi. Dosyada sanayiden tarıma, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar kentin öncelikli yatırım talepleri sıralandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi, kentin ekonomik kalkınması ve altyapı sorunlarına çözüm önerilerini içeren 40 sayfalık kapsamlı bir rapor hazırladı. Bütçe görüşmeleri öncesinde oluşturulan yatırım dosyası, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Diyarbakır milletvekilleri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapan siyasi partilerin başkan yardımcılarına iletildi. Dosyada, sanayi yatırımlarından sınır ticaretine, tarımsal üretimden ulaşım altyapısına, tarihi kent dokusundan kentsel dönüşüme kadar kentin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı ve 8 Bakanlığa Talep

Dosyada, Diyarbakır'ın üretim kapasitesinin artırılması, tarımsal potansiyelinin ekonomiye kazandırılması, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve kent yaşamını doğrudan etkileyen sorunların çözümüne yönelik yatırım ve destek talepleri sıralandı. Raporda yer alan taleplerin, ilgili Bakanlıkların bütçe görüşmeleri sırasında gündeme taşınması hedefleniyor. Bu kapsamda dosya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının bütçe süreçlerine yönelik hazırlandı. Sanayi yatırımlarının geliştirilmesi, tarımsal üretimin sanayiye kazandırılması ve Diyarbakır'ın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaşması amacıyla iki başlık öne çıktı. Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB ve Uluslararası Fuar ve Kongre Alanı.

Ticaret Bakanlığı'na sınır ticareti ve ihracat talepleri

Bölgenin ticaret potansiyelinin geliştirilmesi, ihracatın artırılması ve sınır ticaretinin güçlendirilmesi amacıyla raporda dört başlık yer aldı. Nusaybin Sınır Kapısı, Irak ve Suriye ile olan sınır kapılarının açılması, Dicle İhracatçılar Birliğinin kurulması, Cizre-Silopi Hattının Stratejik Serbest Bölge olarak değerlendirilmesi. Diyarbakır'ın tarihi kent dokusunun korunması, restorasyon çalışmalarının desteklenmesi ve turizm altyapısının geliştirilmesi için şu talepler sıralandı:

"Suriçi ve tarihi kent dokusunun korunması, Diyarbakır surları, Tarihi ihya ve restorasyon hibeleri turizm altyapısı ve dijital yönlendirme."

Kentte spor altyapısının geliştirilmesi ve gençlerin sosyal etkinlik alanlarına erişiminin artırılması amacıyla iki başlık rapora alındı. Diyarbakır Stadyumunun kapasitesinin artırılması, Gençlik merkezleri, spor tesisleri ve sosyal etkinlik alanlarının oluşturulması. Sağlık alanında uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele, tedavi süreçlerine erişim ve rehabilitasyon altyapısının geliştirilmesine yönelik talep yer aldı. Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi. Tarımsal üretimde enerji maliyetlerinin azaltılması ve sulama altyapısının desteklenmesi amacıyla raporda Kralkızı-Dicle pompaj sulaması GES Projesinin bağlantı kapasitesi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ulaşım yatırımları

Diyarbakır'ın kent içi ve şehirler arası ulaşım sorunlarının çözümü, demiryolu bağlantısı, çevre yolları ve karayolu yatırımları raporun önemli başlıklarından biri oldu. Hızlı tren, Diyarbakır güneybatı çevre yolu, kent içi hafif raylı sistem, uluslararası uçak seferlerinin düzenlenmesi, 4. küçük oto sanayi sitesi önüne yan yol yapılması, Elazığ yolu caddesinde kavşak düzenlemeleri, Diyarbakır-Silvan yolu ve ilçe çevre yolları, duble yol, Şanlıurfa-Diyarbakır-Van otoyolu, otopark ve ulaşım entegrasyonu, kırsal mahalle ulaşım ağları.

Tarım ve Orman Bakanlığına üretim ve sulama talepleri

Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, sulama yatırımlarının sürdürülmesi ve kooperatiflerin finansman sorunlarının çözülmesi amacıyla raporda dört başlık yer aldı. Batman Sol Sahil Sulama Projesi, GAP sulama kanalları bitene kadar enerji desteğinin devam etmesi, besi hayvancılığının desteklenmesi, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin kredi borçlarının yapılandırılması. Raporda ayrıca Hevsel Bahçeleri ile Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin Hayvan Hastanesine Dönüştürülmesi Projesi de yer aldı. Deprem güvenliği, kentsel dönüşüm, imar planlaması, çevre düzenlemeleri ve kent yaşamının iyileştirilmesine yönelik talepler de dosyada sıralandı. Deprem Güvenliği ve Dirençli Kent Projesi, hurda araçlarla ilgili mevzuat sorunu, teleferik projesi, kentsel dönüşüm, kentleşme ve planlama, kentsel dönüşüm ve hak sahipliği desteği, çevresel sıfır atık ve park alanları.

Cumhurbaşkanlığı'na Bölge Master Planı önerisi

Raporda, bölgenin kalkınma sorunlarının bütüncül bir planlama yaklaşımıyla ele alınması amacıyla Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Bölge Master Planlarının hazırlanması talep edildi. Planlama sürecine valilikler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimlerin katılması, çalışmaların Cumhurbaşkanlığı Bölge Ofisleri aracılığıyla koordine edilmesi önerildi.

Kaynak: İHA
Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi OdasıTBMM Plan ve Bütçe KomisyonuDiyarbakırPolitikaEkonomiSurSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yaptın sen Mert Müldür Fener taraftarı deli oldu Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
Artık saklamıyorlar Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’a ilan-ı aşk Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Büyük vefasızlık 7 yıldız İsmail Kartal’a veda etmedi Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
Milyon dolarlık malikanede kanlı baskın İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar Milyon dolarlık malikanede kanlı baskın! İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar
Slime akımı raydan çıktı Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı İşte verdiği isim Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim
13:54
Greenwood’dan Dirk Kuyt’ı şaşırtan istek
Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek
13:38
Kerem Aktürkoğlu Fener’in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
13:25
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
13:08
Netanyahu’dan Arap partilerine: Sizinle hükümet kurmayacağım
Netanyahu'dan Arap partilerine: Sizinle hükümet kurmayacağım
13:02
Akaryakıtta üçlü zam kapıda Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
11:59
Trump’a kritik savaş brifingi İran için düğmeye basılabilir
Trump'a kritik savaş brifingi! İran için düğmeye basılabilir
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:10
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 14:16:30. #.0.3#
SON DAKİKA: DTSO ve belediyelerin 40 sayfalık yatırım dosyası 8 bakanlığa iletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android