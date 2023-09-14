Dünya Bankası'nın Türkiye'ye ayırdığı 18 milyar dolarlık ek kaynağın nereye harcanacağı belli oldu

Göreve geldiklerinden bu yana rezervler artmaya devam ediyor! İşte kasadaki son miktar

Bunu yapan artık ehliyet taşımak zorunda değil

Dünya Bankası\'nın Türkiye\'ye ayırdığı dev kaynağın nereye harcanacağı belli oldu

Dünya Bankası, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye sağladığı finansmanı ikiye katladı. Türkiye'deki projeler için 18 milyar dolar daha ayırmayı taahhüt eden banka, ülkeye yönelik kredi portföyünü 35 milyar dolara çıkardı. Bugün konu hakkında yeni bir açıklama yapan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, kaynağın nereye harcanacağını anlattı.

6 MİLYAR DOLAR KAMUYA, 12 MİLYAR DOLAR ÖZEL SEKTÖRE

Lopez, ilave 18 milyar dolarlık finansmanın 6 milyar dolarının kamu sektörüne, geri kalan 12 milyar dolarının ise özel sektöre ayrıldığını söyledi. Lopez, Türkiye'nin önündeki ekonomik zorlukların kısa vadede izlenen farklı politikaların sadeleştirilerek uyumlu hale getirilmesi uzun vadede ise verimliliği artırmak olduğunu vurguladı.

ŞİMŞEK: KARAR OVP'NİN ONAYIDIR

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye yönelik aldığı karar sonrası bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır" demişti.

"FİNANSMANI 2'YE KATLAYACAK"

Bakan Şimşek konu hakkında yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi: Banka, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz.

"OVP İLE FİNANSAL İSTİKRARIN SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR"

Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.

Orta vadeli ekonomik programımız (iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar aracılığıyla) makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor."