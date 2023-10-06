Dünyanın en büyük konteyner gemisine 'Türkiye' adı verildi - Son Dakika

Dünyanın en büyük konteyner gemisine 'Türkiye' adı verildi

Son Güncelleme: 06.10.2023 14:42

Çin'de inşa edilen dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan MSC Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında 'Türkiye' adıyla anılacak. 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip olan gemi, Tekirdağ Asyaport Limanı'na ilk durağı olacak.

Konteyner şirketi MSC tarafından Çin'de inşa ettirilen ve 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip olan dünyanın en büyük konteyner gemisi özelliği taşıyan 12 gemiden birine 'MSC Türkiye' adı verildi.

400 METRE UZUNLUĞUNDA

Omurgadan 80 metre yüksekliğinde 399,9 metre uzunluğunda olan MSC Türkiye gemisinin Türkiye'de ilk durağı ise Tekirdağ olacak. MSC Türkiye gemisi, 30 Ekim'de Türkiye'deki ilk durağı Tekirdağ Asyaport Limanı'na gelecek.

İSMİ DE ÇOK GÜZEL

Firmanın Çin'de inşa ettirdiği gemilerin suya inmesiyle, Aponte ailesi gemilere isim vermek için düzenlenen toplantıda Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in kızı, Aponte ailesinin gelini Ela Soyuer'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle önerdiği 'Türkiye' ismi verildi.

İşte Türkiye ismi verilen o gemi;

Dünyanın en büyük konteyner gemisine 'Türkiye' adı verildi
Dünyanın en büyük konteyner gemisine 'Türkiye' adı verildi
Dünyanın en büyük konteyner gemisine 'Türkiye' adı verildi
Dünyanın en büyük konteyner gemisine 'Türkiye' adı verildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Dünyanın en büyük konteyner gemisine 'Türkiye' adı verildi - Son Dakika


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