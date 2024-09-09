Düzce'de Modern Süt İşletmesi İncelemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'de Modern Süt İşletmesi İncelemesi

Düzce\'de Modern Süt İşletmesi İncelemesi

Tarım ve Orman Bakanlığından hibe desteği alan ve günlük 5 ton süt üreten işletme, Vali Selçuk Aslan tarafından ziyaret edildi. İşletme hakkında bilgi alan Vali Aslan, başarılar diledi.

09.09.2024 14:49
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DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibe desteği alarak teknolojisini yenileyen ve Düzce iline günlük 5 tonu aşan süt üretimi ile katkı sağlayan işletmeyi Vali Selçuk aslan inceledi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çilimli ilçesinde 2008 yılında faaliyete geçen Alacamescit Köyündeki 665 baş sığır mevcudu bulunan ilin en büyük modern ari süt sığırı işletmesi süt çiftliğini gezerek işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yapılan ziyarette Vali Aslan ile birlikte Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Koca ve teknik personel eşlik etti.

İşletme yetkilisi Serdar İnce'den bilgi alan Vali Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibe desteği alarak teknolojisini yenileyen ve Düzce iline günlük 5 tonu aşan süt üretimi ile katkı sağlayan işletmeye çalışmalarında başarılar diledi.

Düzce'nin hayvancılığında süt sığırcılık işletmelerinin önemli bir yeri olduğunu dile getiren İl Müdürü Esra Uzun, işletme ziyaretinde konuyla ilgili Vali Aslan'a Düzce'deki süt sığırı yetiştiriciliği, hastalıktan ari işletmeler ve süt sektörü hakkında bilgi verdi.

Uzun, "Düzce'nin modern ari süt sığırı işletmesi Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kalkınma yatırımlarının ekonomik olarak desteklenmesi programından sabit sağım ünitesi desteğinden faydalandı. Böylece otomatik sağım ünitesi bulunan işletmelerin hayvan başına ve işletme süt verimleri, süt içerikleri gibi verileri e-ıslah sistemimizde kayıt altına alınmaktadır. Elde edilen bu veriler hayvan ıslahında kullanılarak daha verimli hayvanların kullanılmasına imkan sağlamaktadır. Aynı zamanda İlimizdeki en büyük ari işletme olma özelliği olan işletme Bakanlığımızca uygulanan hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi hayvan sağlığının korunması yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesi için temel teşkil etmektedir. Çiğ sütün perakende olarak satışı ancak ari işletmelerden yapılabilmekte diğer işletmelerin sütleri toplanarak süt işleme tesislerinde işlem görmesinden sonra satışına izin verilebilmekte olup, aynı zamanda ari işletmelerin sütü diğer sütlere göre daha fazla destek almaktadır" dedi.

Vali Selçuk Aslan incelemesi sırasında bir buzağıya süt içirdi ve günlük 5 tonu aşan süt üretimi ile katkı sağlayan işletmeye çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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