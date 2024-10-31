E-ihracat Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

E-ihracat Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

E-ihracat Toplantısı Ankara\'da Gerçekleşti

ASO, Ticaret Bakanlığı ve Trendyol iş birliğiyle e-ihracat toplantısı düzenledi, destek mekanizmaları ele alındı.

31.10.2024 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından "Trendyol ile e-ihracat bilgilendirme toplantısı" düzenlendi.

ASO tarafından Ticaret Bakanlığı ve Trendyol iş birliğinde düzenlenen toplantıda; Türkiye'nin e-ihracattaki rekabet avantajları, e-ihracata ilişkin destekler, yapay zeka ile e-ihracat ve Trendyol ile e-ihracat uygulamaları olmak üzere 4 ana başlık ele alındı. Programda konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Önal, dijital ihracat yapanların yaptığı ihracatı beyan edip etmediği sorusu üzerine, "İhracatı beyan etme konusunda hala sıkıntı yaşıyoruz. Firmalarımız numune olarak çıkmayı tercih ediyor ancak ihracatın beyan edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ihracat yapmıyorsunuz, numune çıkartıyorsunuz" dedi.

"Destek mekanizmasını kurguladık"

Perakende satışın yıllık yüzde 2-4 bandında arttığına değinen Önal, "E-ticaret çift hanelerde yükseliyor. İlk defa 2024 yılında yüzde 8'e düşecek ve 6,3 trilyon dolar civarında olması bekleniyor. 2024 yılında daireyi kurduğumuzda ilk olarak destek mekanizmasını kurguladık" açıklamasında bulundu.

"E-ticareti Avrupa'ya değil, Çin'e ya da Hindistan'a yapmak gerekli"

E-ihracatta üst sıralara çıkabilmek için Ticaret Bakanlığı'nca destek verildiğini ifade eden Önal, "Hedef olmayan ülkelerde yüzde 50, hedef olan ülkelerde ise yüzde 70 oranında reklam desteği veriyoruz. Aynı zamanda bizim bazı özel ülkelerimiz var Çin ve Hindistan gibi. 1,4 milyar nüfusa sahip bir ülke artık ucuz üreten bir ülke değil. E-ticareti Avrupa'ya değil, Çin'e ya da Hindistan'a yapmak gerekli. Çünkü 155 milyar dolarlık günlük satış söz konusu. Biz bakanlık olarak sadece devlet destekleri hazırlamadık. Endonezya, Brezilya ve Mısır gibi pazarın zor olduğu ülkelerde pazar yeri komisyonunun yüzde 70'ini bakanlık olarak karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Önal'ın konuşmasının ardından Trendyol İhracat Satış ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kurtuluş'un tanıtım ve bilgilendirme sunumuyla son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı, Yapay Zeka, Teknoloji, Trendyol, Ekonomi, Türkiye, İhracat, ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-ihracat Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 01:24:25. #1.11#
SON DAKİKA: E-ihracat Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.