EBRD Başkan Yardımcısı Türkiye\'ye ziyarette bulunacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink'in 24 Mart'ta Türkiye'ye dört günlük ziyarette bulunacağı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan başta olmak üzere üst düzey görüşmeler yapacağı ve deprem bölgesine gideceği duyuruldu.
EBRD'den yapılan açıklamada, bankanın deprem bölgesi için 1,5 milyar avroluk yatırım paketi açıkladığı ve bu miktarın yarısından fazlasının hali hazırda depremden etkilenen şirket ve özel sektör temsilcilerine sağlandığı ifade edildi.
Rigterink'in 24 Mart'ta başlayacak dört günlük Türkiye ziyareti sırasında deprem bölgesine gideceği belirtilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan başta olmak üzere İstanbul ve Ankara'da üst düzey görüşmeler yapacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rigterink, Türkiye'nin depremden bu yana yaşadığı zorluklar olduğunu belirterek, "Özellikle bölge ekonomisini sarsan yıkıcı depremlerin ardından ülke için zorlu bir yıl oldu. Bugüne kadar nelerin başarıldığını ve EBRD'nin bölgenin toparlanmasına yardımcı olmak için daha fazla neler yapabileceğini görüşmek üzere ilgili paydaşlarla bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum. Ayrıca Türkiye'deki yatırım ortamını ve uzun süreli işbirliğimizi görüşmek üzere hükümet yetkilileriyle görüşmeyi de dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
EBRD'nin geçen yıl Türkiye'deki yatırımları 2,5 milyar avro ile rekor seviyeye ulaştı. Deprem bölgesine sağlanan 800 milyon avroluk finansman, geçen yılki yatırımların yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu.
EBRD'nin 2009'den beri Türkiye'ye yatırımları ise yaklaşık 19,5 milyar avro seviyesinde bulunuyor.
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