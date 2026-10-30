Edirne'de Ekim ayında 74 iş yeri denetlendi, 41 üründe aykırılık bulundu - Son Dakika
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Edirne'de Ekim ayında 74 iş yeri denetlendi, 41 üründe aykırılık bulundu

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Edirne\'de Ekim ayında 74 iş yeri denetlendi, 41 üründe aykırılık bulundu
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Edirne\'de Ekim ayında 74 iş yeri denetlendi, 41 üründe aykırılık bulundu
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Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, Ekim ayında kent genelinde 74 iş yerini denetledi ve incelenen 598 üründen 41'inde aykırılık tespit ederek idari işlem başlattı. Denetimler, Kapıkule Sınır Kapısı yolu ve tır parkı tesislerinde yoğunlaştı.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yeme içme işletmeleri ve marketlere yönelik fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerini artırdı. Ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde 74 iş yeri kontrol edilirken, incelenen 598 üründen 41'inde mevzuata aykırılık tespit edildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde tır sürücüleri ve gurbetçilerin yoğun olarak kullandığı yeme içme işletmeleri ile tır parkı tesislerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Kentin tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler ile yeme içme işletmelerini kapsayan kontrollerde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatları incelendi.

Denetimlerde işletmelerdeki raf ve kasa fiyatları karşılaştırılırken, ürün faturaları ve fiyat etiketleri de kontrol edildi. Yeme içme hizmeti sunan işletmelerde ise fiyat listeleri ve ürün gramajları denetlendi. Fiyat etiketi veya listesi bulunmayan, mevzuata aykırı uygulama yaptığı belirlenen işletmeler hakkında idari işlem başlatıldı.

Ekim ayı boyunca sürdürülen denetimlerde toplam 74 iş yeri kontrol edilirken, incelenen 598 üründen 41'inde aykırılık tespit edilerek idari işlem uygulandı. Haksız fiyat artışı denetimleri kapsamında ise aynı ay içerisinde 11 firmaya ait 16 ürün detaylı şekilde incelendi.

"Fiyatlarımızı müşterilerimizin görebileceği şekilde sergiliyoruz"

Denetimlerin gerçekleştirildiği tesisin müdürü Celil Dikmen, fiyatların müşterilerin görebileceği alanlarda sergilendiğini belirterek, işletmede fırın, ızgara ve sulu yemek çeşitlerinin bulunduğunu söyledi.

İşletmelerinin ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak denetlendiğini ifade eden Dikmen, "Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü tarafından aylık periyotlarla denetleniyoruz. Ayda en az 2-3 defa kontrole geliniyor. Denetimlerde eksik görülen hususlar tarafımıza bildiriliyor. Biz de bu eksiklikleri gidermek için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz" dedi.

Müşteri portföylerinin ağırlıklı olarak Avrupa'dan gelen gurbetçiler ve tır sürücülerinden oluştuğunu aktaran Dikmen, zaman zaman otobüs firmalarının da tesislerini tercih ettiğini kaydetti.

Fiyatların açık ve şeffaf şekilde sergilenmesinin müşteriler tarafından memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Dikmen, "Vatandaşlar başka yerlere gittiklerinde aynı ürünlerle farklı fiyatlarla karşılaşabiliyor. Fiyatları göremedikleri zaman ülkemiz hakkında olumsuz düşüncelere kapılabiliyorlar. Bu nedenle müdürlüğümüzün uyarılarına riayet ediyoruz. Denetimleri çok anlamlı buluyoruz. Herkes şeffaf olmalı ki vatandaş da bunu görebilsin. Aynı zamanda diğer esnaflara da örnek oluyoruz" diye konuştu.

"Tır şoförleri en büyük müşteri potansiyelimiz"

Tesis ve otel genel müdürü Erkan Yılmaz ise müşteri portföylerinin büyük bölümünü gurbetçiler ve tır şoförlerinin oluşturduğunu belirterek, tır şoförlerinin yıl boyunca tesislerini tercih ettiğini söyledi.

Tır şoförlerinin kendileri için önemli bir müşteri kitlesi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Tır şoförleri bizim her zaman velinimetimizdir. En büyük müşteri potansiyelimiz de onlardır. Yılın 365 günü bizden alışveriş yaparlar. Sürekli aynı şoförler ve müşterilerle karşılaştığımız için fiyatlarımızı çarşıya ve şehir merkezine göre daha makul seviyelerde tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
EkonomiEdirneGüncelSon Dakika

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