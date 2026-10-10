Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Treni ilk seferini yaptı

Edirne'de Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın ilk seferi gerçekleştirildi. Hızlı tren heyecanını yaşamak için Edirne Garı'na gelen vatandaşlar, ulaşımda yeni bir dönemin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, seyahat sürelerinin kısalmasının büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

Edirne'de hızlı tren heyecanı yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlilerinin bilet kontrollerinin ardından trene binen yolcular, saat 09.00'da hattaki ilk seferle Çerkezköy'e hareket etti.

Türkiye'yi Avrupa demir yolu ağına bağlayan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gerçekleştirdiği açılışın ardından ilk seferine başladı. Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın ilk seferi saat 09.00'da Edirne Garı'ndan hareket ederken, vatandaşlar da bu tarihi yolculuğun ilk yolcuları arasında yer almak için gara geldi. Modern demir yolu ulaşımıyla birlikte seyahat sürelerinin önemli ölçüde kısalması, yolcuların yüzünü güldürdü.

Elektrikli altyapısıyla hizmet veren ve saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen hızlı tren, 221 yolcu kapasitesiyle Edirne ulaşımında yeni bir dönemin kapısını araladı. Edirne'den hareket eden trenin 54 dakikada Çerkezköy'e ulaşması, bölge ulaşımında zaman tasarrufu ve konforu bir araya getirerek vatandaşlara modern bir seyahat imkanı sunuyor.

Bölge ulaşımına yeni bir soluk getirmesi beklenen hat, Edirne ile İstanbul arasındaki ulaşımı kolaylaştırma hedefiyle öne çıkarken, hızlı trenin ilk yolcuları da yaşadıkları heyecanı ve memnuniyeti paylaştı.

"Eski tren çok ağır gidiyordu"

Çerkezköy'e gitmek üzere Edirne Garı'na gelen Tunçer Metin, hızlı trenin hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eski trenlerin yolculuk süresinin uzunluğuna dikkati çeken Metin, "Çerkezköy'e gideceğim. Bakalım nasıl olacak, biz de göreceğiz. Eski tren çok ağır gidiyordu, bir ölümdü yani. Çok iyi, saatte 200 kilometre hızla gidiyor, Cumhurbaşkanımız söyledi. Buradan İstanbul'a gitmeye korkuyordum çünkü çok zaman alıyordu. Diğer tren çok ağır gidiyordu" dedi.

"50 dakikada gitmek çok iyi"

Hızlı trenin sağlayacağı zaman avantajına dikkat çeken Türkan Çekirge ise kısa sürede ulaşım imkanının özellikle acelesi olan vatandaşlar için önemli bir kolaylık olacağını belirterek, "50 dakikada gitmek çok iyi. Acelesi olanlar için de çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"Edirne olarak güzel bir şey olmuş"

Tunay Çekirge de hızlı trenin Edirne için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "Çok memnunum. Edirne olarak güzel bir şey olmuş. Hayırlı olsun. Eskiden 4-4,5 saatti. Şu an 50 dakika diyorlar. İyi oldu yani" diye konuştu.

İlk seferin heyecanını yaşayan yolculardan Ali Kutay Korkmaz da hızlı trenin hizmete girmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Korkmaz, "Çok mutluyuz. Çok güzel oldu. Artık 1,5 saatte İstanbul'da olacağız" dedi.

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle Edirne'de demir yolu ulaşımında yeni bir dönem başladı. Vatandaşların ilk seferde gösterdiği ilgi ve dile getirdiği memnuniyet, hızlı trenin bölge ulaşımı açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu. Daha kısa seyahat süreleri ve modern ulaşım imkanlarıyla hattın, Edirnelilerin şehirler arası yolculuklarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Edirne Garı'ndan hareket eden tren, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine doğru yola çıktı.