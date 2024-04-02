Edremi·t\'te jeotermal kaynakli OSB altyapi yapım i·şi·nde i·mzalar atıldı

Edremit'te katma değerli tarımsal üretime büyük ivme kazandırarak yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak Edremit TDİ OSB'de seraların altyapı yapım işi başlıyor.
Kuruluş çalışmaları 5 yıldır devam eden ve bugüne kadar önemli kırılma noktaları yaşayan projenin tamamlanabilmesi için yoğun emek ve çaba sarf edildiğinibelirten Edremit Kaymakamı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Odabaş son 6 aylık sürede ihtisas alanının genişletilmesiyle OSB parsellerinde doluluk oranının %100'e ulaştığını ve Edremit TDİOSB'nin jeotermal seracılıkta önemli bir yatırım merkezi haline geldiğini ifade etti.
Altyapı projelendirme çalışmaları tamamlanarak altyapı yapım işi ihalesi sonucunda ihaleyi alan Teori Mekanik Mühendislik Enerji Üretim Otomasyon İnş. Altyapı San. Tic. Ltd. Şti ile altyapı yapım sözleşmesi protokol imza töreninde konuşan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş şunları söyledi; "OSB'mizin faaliyete geçebilmesi için büyük önem taşıyan, altyapı projesinin ihalesi 07/03/2024 tarihinde yapmıştık. Bugün ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalayarak yapım sürecini başlattık. Altyapı ihalesi kapsamında; OSB alanı içerisindeki yollar, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, elektrik, telekom altyapı şebekesine ait inşaat işlerinin yapımı gerçekleştirilecek.
Hayata geçtiğinde oluşturduğu katma değer ile ilçemizin ekonomisine ciddi kazanımlar sağlayacak, bölgemizde jeotermal kaynaklı teknolojik modern seralarının faaliyet göstereceği Edremit TDİOSB'de doğrudan 1.500 kişinin istihdam edilmesi ve çeşitli yan sektörlerin de ilçeye kazandırılması planlanıyor. İlçemizin ekonomisine çok ciddi bir kazanım sağlayacak olan bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyor, bu projeyi gerçekleştirmemizi mümkün kılan başta müteşebbis heyet kurumlarımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi yönetim ekibine teşekkür ediyorum" dedi.
Edremit Kaymakamlık Makamında düzenlenen Protokol İmza Töreni'ne Edremit Kaymakamı TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Odabaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkan V. Ahmet Çetin, Edremit Ziraat Odası Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yılmaz Diker, yüklenici firma Teori Mekanik Mühendislik Enerji Üretim Otomasyon İnş. Altyapı San. Tic. Ltd. Şti temsilcisi FahrettinOktay, Yüksel Oktay ve teknik Koordinatör Türker Cantilav katıldı.
Öte yandan; Edremit'te jeotermal kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösterecek Arnas Tarım Üretim A.Ş'nin (Arnas Agro) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, bölgedeki üretimin Türkiye'nin tarımsal ihracatına önemli katkıda bulunacağını belirtti.
Dr. Teymur, sözlerine şöyle devam etti: "Bu OSB, ülkemizin tarımsal üretim potansiyelini değerlendirme konusunda önemli bir adım olacak. Hem yüksek kaliteli üretim hem de ihracat fırsatlarının artırılması bakımından büyük bir fırsat sunuyor. Edremit Kaymakamı Sayın Ahmet Odabaş'ın bu süreçteki yakın ilgisi ve desteği için tüm üreticiler adına teşekkür ediyorum ve OSB'nin diğer bölgeler için de örnek teşkil edeceğine inanıyorum."
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