Efor Çay'dan Elazığ'da Güneş Enerjisi Yatırımı

Efor Çay, sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisi kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürerek Elazığ'da 10 megavat AC ve 11,9 megavat pik DC kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) kuracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Efor 3 GES adlı santralin kurulum ve devreye alma çalışmalarının 2026'da tamamlanması hedefleniyor. Santralin yıllık yaklaşık 23 bin megavatsaat elektrik üreteceği öngörülüyor.

Bu üretimin grubun enerji tüketim ihtiyacına katkı sağlamanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlaması hedefleniyor.

Efor Holding'in yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları bünyesinde Malatya Arapgir'de 131 bin 650 metrekarelik alanda kurulu GES projeleri enerji üretimi sağlarken, Samsun'daki 36 bin metrekarelik Efor Gübre tesisinde yer alan 2,56 megavat pik kapasiteli çatı GES ile tesisin büyük bir bölümü temiz enerjiyle çalışıyor.

Ayrıca, şirketin Sivas'ta bulunan 160 megavatsaat kapasiteli Yellice rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi, yıllık 450 gigavatsaatlik üretim hacmi ve karbon azaltımına katkısıyla öne çıkıyor.

İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde geliştirilen toplam 49,5 megavatsaat kapasiteli RES projesiyle Efor Holding, farklı kaynaklardan elde edilen temiz enerji üretimini ülke geneline yaymayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efor Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Demir, üretimin olduğu her alanda enerji verimliliğini ve çevresel etkiyi göz ardı etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Biz de Efor Holding olarak sadece üretime değil, doğaya da değer katmak istiyoruz. Elazığ'da hayata geçireceğimiz Efor 3 GES, bu yaklaşımımızın somut bir örneği. Bu yatırımımızla hem kendi enerji ihtiyacımızı daha temiz kaynaklardan karşılayacak hem de ülkemizin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının, Efor Holding'in uzun vadeli vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Demir, önümüzdeki dönemde bu alandaki projelerin artarak devam edeceğini kaydetti.