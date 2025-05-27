Efor Holding'in Yeni CEO'su Ahmet Demir - Son Dakika
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Ekonomi

Efor Holding'in Yeni CEO'su Ahmet Demir

27.05.2025 13:40
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Ahmet Demir, Efor Holding'in CEO'su olarak atanarak sürdürülebilir büyüme hedeflerini sürdürecek.

Efor Holding'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Demir oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Efor Holding, sürdürülebilir büyüme ve kurumsal dönüşüm vizyonu doğrultusunda üst düzey bir atamaya imza attı.

Holding, içecekten enerjiye, tarımdan madenciliğe ve inşaata kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren organizasyonel yapısını daha da güçlendirmek amacıyla CEO'luk görevine Ahmet Demir'i getirdi.

Demir, Efor Holding'in genel yönetiminden sorumlu CEO'su olarak görevine başladı. Söz konusu atama, Efor Holding'in sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve küresel ölçekte rekabetçilik ekseninde başlattığı dönüşüm sürecinde yeni bir stratejik dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

"Efor Holding'i, daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için kararlılıkla çalışacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efor Holding CEO'su Ahmet Demir, holdingin çok sektörlü yapısının ve stratejik çeşitliliğinin, büyümenin en önemli dinamiklerinden olduğunu vurguladı.

Efor Holding'in yıllar içinde inşa ettiği sağlam temellerin, dinamik insan kaynağı ve çevreye duyarlı üretim yaklaşımıyla Türkiye'nin öncü holdinglerinden biri konumunda olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bu güçlü yapının bir parçası olmak benim için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda bir gurur kaynağı. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme, verimlilik ve kurumsal dönüşüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Özellikle enerji sektöründeki yatırımlarımızı daha da büyüterek, sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim gücümüzü artıracağız. Hedefimiz, sadece ülke ekonomisine değil, aynı zamanda çevreye ve topluma da uzun vadeli değer üretmek. Efor Holding'i, küresel ölçekte daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için kararlılıkla çalışacağız."

Demir, holdingin yeni nesil büyüme stratejilerine liderlik edecek

Ohio State Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Ahmet Demir, profesyonel kariyerine BEM Dış Ticaret AŞ'de Müdür olarak başladı.

Ardından Ukrayna'da Euro Trade şirketinde Direktör olarak görev alan Demir, 2005'te Eksim Holding bünyesine katıldı. Demir, Eksen Gıda Genel Müdürlüğü, Dicle Elektrik Dağıtım ve Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Son olarak Demir, 2020-2025 yılları arasında Eksim Holding Gıda Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. 28 yılı aşkın yönetim tecrübesine sahip olan Demir, dijital dönüşüm, operasyonel mükemmeliyet, kaynak verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı yönetim anlayışıyla Efor Holding'in yeni nesil büyüme stratejilerine liderlik edecek.

Kaynak: AA

Ahmet Demir, Ekonomi, Enerji, Finans, Tarım, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Efor Holding'in Yeni CEO'su Ahmet Demir - Son Dakika

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