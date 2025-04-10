Ege'de Balık Sezonu Bereketli Geçiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ege'de Balık Sezonu Bereketli Geçiyor

Ege\'de Balık Sezonu Bereketli Geçiyor

Ege'de balıkçılar, av yasağı öncesi palamut ve hamsi ile bol bir sezon geçiriyor.

10.04.2025 11:20
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Ege'li balıkçılar için sezon bereketli geçiyor

Av yasağına sayılı günler kaldı, bu sezonun gözdesi palamut ve hamsi oldu

İZMİR - Ege'de balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi yoğun şekilde ağ atmaya devam ediyor. İzmir Ticaret Odası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, balıkçıların bu sene en çok palamut ile hamsi avladığını ve sezonu geçen yıla göre daha fazla balıkla kapatacaklarını söyledi.

1 Eylül itibariyle denizlerde başlayan av sezonu 15 Nisan'da sona erecek. Av yasağına sayılı günler kala İzmirli balıkçılar da yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Denizden çıkarılan balıklar, Buca ilçesinde bulunan Su Ürünleri Hali'ne getiriliyor ve buradan Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Bu senenin gözdesi palamut ve hamsi olurken, balıkçılar ise sezonu geçen yıla oranla fazla balıkla kapatacak.

"Hava şartları etkiledi"

2024 yılının Eylül ayından itibaren güzel bir sezon geçirdiklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, " Karadeniz'de uzun bir süre sonra ilk defa çok güzel bir palamut avcılığı oldu. Ardından hamsi, çinekop ve lüfer geldi. Fakat bu bolluk yılbaşına kadar sürdü. Yılbaşından sonra Marmara'daki müsilaj balığı etkiledi. Sonra balıkçılık Ege Denizi'ne döndü. İklim değişikliği ve Ege Denizi'ndeki hava şartları maalesef balıkçılığa müsaade etmiyor. Balıkçılar bu sene yaklaşık 15 gün önceden paydos yaptı" diye konuştu.

"Fiyatlar bu sene uygundu"

Bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yıla oranla son derece bolluk oluştuğunu kaydeden Çakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açığı kapattık. Bu sene Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'da balık tüketimi olmayan yer kalmadı. Yılbaşına kadar olan fiyatlar bu sene uygundu. Fakat yılbaşından sonra çeşitli sebepler dolayısıyla fiyatlar biraz yükseldi. Herkesin umudu 1 Eylül'de yeni sezonda. Bu yıl balıkçılıkta en güzel sezonumuzu da ihracatta yaşadık. 2 Milyar Dolar'ı aşan bir ihracat rakamı oldu. Geçen yıla oranla yaklaşık 300-400 Milyar Dolar üstüne ek olarak koydu. Önümüzdeki sezon için hedefimiz inşallah bu rakamı 2 buçuk Milyar Dolar'a çıkartmak."

"Et ve tavuğa göre balık daha ucuz"

Balıkçı Mehmet İnce ise "Hava şartları biraz balıkçılığı etkiledi. Fakat Karadeniz'de bu sezon güzel hamsi oldu. Et ve tavuğa kıyasla balık daha ucuz. Yeni sezondan umutluyuz" dedi.

Eylül ve ekim aylarında balıkların uyguna satıldığını anlatan bir diğer balıkçı Abdullah Sağlam, "Mart aylarına kadar fiyatlar yükseliyor. Son birkaç günümüz kaldı. Önümüzde sardalya ve hamsi sezonumuz var. Havalar soğumaya başlayınca balıktaki bolluk artıyor" şeklinde belirtti.

Can Saldıran da av yasağı başladığında balık fiyatlarının yükseldiğini vurguladı.

Av yasağı ise 31 Ağustos'ta sona erecek.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ege'de Balık Sezonu Bereketli Geçiyor - Son Dakika

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