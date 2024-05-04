Ege İhracatçı Birlikleri Nisan Ayında 1.36 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ege İhracatçı Birlikleri Nisan Ayında 1.36 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Nisan ayında 1 milyar 360 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB'nin 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatı 6 milyar 18 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 18 milyar 230 milyon dolara ilerledi. EİB'nin çatısı altındaki birlikler arasında en fazla ihracatı gerçekleştiren birlik Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ikinci sırada yer aldı. Ege Maden İhracatçıları Birliği ise üçüncü sırayı elde etti. EİB'nin ihracatında en fazla artış gösteren sektör ise Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği oldu. EİB, Nisan ayında 182 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 86 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardı.

04.05.2024 11:41
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Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Nisan ayında 1 milyar 360 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB'nin 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatı 6 milyar 18 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 18 milyar 230 milyon dolara ilerledi.

171 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvedeki yerini korurken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 18 artışla 139 milyon dolarlık döviz getirisiyle ikinci ve Ege Maden İhracatçıları Birliği, Nisan ayında yüzde 21 artışla 99 milyon ihracatla üçüncü sıranın sahibi oldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 94 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Nisan ayında en fazla artış gösteren sektör olarak ihracatını yüzde 25 artışla 85 milyon dolara taşıdı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Nisan ayını 81 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı.

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ürünlerinin ihracatını domine eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024 yılı Nisan ayında ihracatını yüzde 10'luk artışla 70 milyon dolara taşıdı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Nisan ayında yüzde 2'lik ihracat artış hızıyla 66 milyon dolarlık ihracat rakamını kayda aldı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 16 artışla 65 milyon dolara, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ihracatını 39 milyon dolara taşıdı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Nisan ayında 30 milyon dolarlık, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise ihracatını 15 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırmayı başardı.

Yabancı alıcılar Türkiye'den stabil bir ekonomi bekliyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan sanayi ürünleri ihracatı 710 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tarım sektörlerimizin ihracatı yüzde 4'lük artışla 550 milyon dolara yükseldi. Tarım sektörlerimiz bu ivmesini koruğu takdirde son 1 yıllık dönemde yüzde 4 artışla 7 milyar 414 milyon dolara ulaşan ihracatı 2024 yılı sonunda 8 milyar doları aşacak. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğimizin 6 tanesi performansını aşarken, 6 ihracatçı birliği geçen yılki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı. Türkiye'nin rekabetçi olabilmesi için 2024 yılında yeni yatırımlar yapması gerekiyor. Kurlarda enflasyonla uyumlu değişimin sürmesini bekliyoruz. Şu anki döviz kuru ihracat artışını yavaşlatıyor. Yabancı alıcılar Türkiye'den stabil bir ekonomi bekliyor." dedi.

EİB Nisan ayında 182 farklı ihraç pazarına ulaştı

Başkan Eskinazi, EİB'nin 2024'ün Nisan ayında 182 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 86 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardığını belirtti. "Geleneksel ticaret ortağımız Avrupa Birliği'ne ihracatımız 2024'ün Nisan ayında 592 milyon dolarlık hacme ulaştı" diyen Eskinazi, "EİB'nin toplam ihracatında Avrupa kıtasının payı yüzde 50 olarak kayıtlara geçti. İhracatımızdaki ilk beş ülke; Almanya'ya 124 milyon dolar, ABD'ye yüzde 104 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 14 artışla 77 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 4 artışla 72 milyon dolar, İspanya'ya 71 milyon dolar ihracatımız var" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ege İhracatçı Birlikleri Nisan Ayında 1.36 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika

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