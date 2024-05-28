Ege Limanlarında Kruvaziyer Turizm Hareketliliği Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ege Limanlarında Kruvaziyer Turizm Hareketliliği Başladı

Ege Limanlarında Kruvaziyer Turizm Hareketliliği Başladı

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Ege limanlarında kruvaziyer turizm hareketliliğinin başladığını belirtti. Öztürk, İzmir Limanı'na bu sezon 12 gemi ve 22 binden fazla yolcu geldiğini, Egeport Kuşadası'na ise 62 gemi ile 75 bin yolcunun geldiğini açıkladı. Çeşme'de ise kruvaziyer gemi sezonunun 30 Mayıs'ta açılacağını ve Çeşme'nin home-port olacağını belirtti.

28.05.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Ege limanlarında kruvaziyer turizm hareketliliğinin başladığını belirtti.

Şubenin meclis toplantısında konuşan Öztürk, mayısın ana gündeminin deniz turizmi olduğunu, sezonunun açılması ile yönetim kurulu olarak Çeşme ve Kuşadası'nda ziyaretler ve üye toplantıları yaptıklarını, bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.

Kruvaziyer turizminde yaşanan canlanmanın tüm limanlarda görüldüğünün altını çizen Öztürk, şöyle konuştu:

"İzmir Limanına sezon açılışından bu yana 12 gemi ve 22 binden fazla yolcu geldi. 425 yolcu da İzmir'den biniş yaptı. Sezon sonuna kadar 56 gemiyi daha İzmir'de göreceğiz. Eski günlerdeki gibi limandaki canlılığı tüm şehirde hissetmeye başladık. Türkiye'nin en büyük kruvaziyer limanı olan Egeport Kuşadası'na dün itibariyle 62 gemi ile 75 bin yolcu geldi. Çeşme'de kruvaziyer gemi sezonu 30 Mayıs'ta açılacak. Çeşme aynı zamanda home-port olmayı başardı. 30 Mayıs'tan itibaren Çeşme çıkışlı bir gemi ile sezon boyunca Ege Adaları turları gerçekleştirilecek. Ulusoy Çeşme Limanı'na bu sezon 103 seferde 59 bin yolcunun gelmesi planlanıyor. Kapıda vize uygulamasında yaşanan çeşitli aksaklıklara rağmen Kurban Bayramı öncesi ülkemiz kıyıları ile Yunan adaları arasında turizm hareketi artarak devam ediyor."

Kaynak: AA

Yusuf Öztürk, Kuşadası, Çeşme, İzmir, Ege, Denizcilik, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ege Limanlarında Kruvaziyer Turizm Hareketliliği Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
15:51 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:04 Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 18:17:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ege Limanlarında Kruvaziyer Turizm Hareketliliği Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement